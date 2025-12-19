CDMX devela billete conmemorativo rumbo al Mundial 2026

El gobierno capitalino informó sobre la construcción y rehabilitación de 500 canchas como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la develación del billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco Especial número 1730 de la Lotería Nacional, con motivo del lanzamiento del álbum de colección mundialista que reúne las ediciones de 1970, 1986 y 2026, así como un homenaje al Mundial Femenil de 1971.

El acto se realizó como parte de las actividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual la capital del país será sede inaugural. En el evento participaron autoridades federales y capitalinas, así como exfutbolistas y representantes del ámbito deportivo, entre ellos Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, y Gabriela Cuevas, representante de México para el Mundial 2026.

Clara Brugada mencionó el papel de la Lotería Nacional como una institución ligada a la memoria colectiva y a la cultura popular del país, al tiempo que destacó que el billete conmemorativo y el álbum buscan recuperar momentos clave de la historia futbolística de México.

Este ejercicio de memoria incluye el reconocimiento al Mundial Femenil de 1971, en el que la selección mexicana obtuvo el subcampeonato, y a las futbolistas que participaron en ese torneo, a quienes calificó como pioneras en la lucha por los derechos de las mujeres en el deporte.

La Ciudad de México es la única ciudad en el mundo que ha sido sede inaugural de cuatro mundiales: el de 1970, el Mundial Femenil de 1971, el de 1986 y el que se celebrará en 2026. En ese contexto, Brugada afirmó que el gobierno local trabaja para que la capital se consolide como la mejor sede entre las 16 ciudades anfitrionas del próximo torneo internacional.

Como parte de la preparación rumbo al Mundial, Clara Brugada informó que el gobierno capitalino impulsa un programa de infraestructura deportiva que contempla la construcción y rehabilitación de 300 canchas en distintos puntos de la ciudad, a las que se sumarán otras 200 a cargo de las alcaldías, con el objetivo de ampliar el acceso al deporte en colonias céntricas y periféricas.

Indicó que estas acciones buscan que la población viva el Mundial no solo como espectadora, sino como participante activa a través de la práctica deportiva.

También dio a conocer que actualmente se desarrolla un torneo infantil de futbol en la ciudad, en el que participan alrededor de siete mil niñas y niños, cuyas finales se llevarán a cabo en enero de 2026.

Además, adelantó que el 22 de febrero se intentará romper un Récord Guinness con la clase de futbol más grande del mundo en el Zócalo capitalino, con la participación de más de 20 mil personas.

En materia de obras urbanas, la jefa de Gobierno señaló que el Mundial ha funcionado como un detonador de proyectos de movilidad e infraestructura, entre ellos el fortalecimiento de rutas de electromovilidad y la renovación de centros de transferencia modal, cuyas inauguraciones se realizarán de manera gradual en los próximos meses.

Además, la mandartaria local hizo un llamado a que el Mundial 2026 se desarrolle bajo principios de inclusión y juego limpio, y planteó la aspiración de que sea un torneo libre de discriminación, machismo, racismo, clasismo y xenofobia. Afirmó que la Ciudad de México se prepara para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros, y aseguró que la capital está lista para asumir ese reto.

El billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco Especial 1730 forma parte de una colección que será acompañada por un álbum que se distribuirá de manera gratuita, con el propósito de incentivar su llenado y la preservación de la memoria futbolística del país rumbo al Mundial de 2026.