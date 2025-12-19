CDMX entrega 309 viviendas sociales a trabajadores del Metro en tres alcaldías

La Ciudad de México realizó la entrega simultánea de 309 departamentos destinados principalmente a trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en desarrollos ubicados en Azcapotzalco, Álvaro Obregón e Iztacalco. Las viviendas beneficiarán a más de mil 200 personas y representan una inversión conjunta de 324 millones de pesos, de acuerdo con autoridades capitalinas.

El acto principal se realizó en el conjunto habitacional de Nextengo 73, en la colonia Santa Apolonia, Azcapotzalco, donde se entregaron 240 departamentos de 65 metros cuadrados.

De manera paralela, se otorgaron 24 viviendas en Puerto Acapulco, en Álvaro Obregón, y 45 más en la calle de Añil, en Iztacalco. Los desarrollos forman parte de una estrategia que busca garantizar el derecho a la vivienda digna y evitar el desplazamiento de familias trabajadoras hacia la periferia de la ciudad.

CDMX entrega 309 viviendas sociales a trabajadores del Metro en tres alcaldías

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, precisó que la vivienda es un derecho y no una mercancía, y sostuvo que su administración duplicará el presupuesto destinado a este rubro en 2025 y 2026. Actualmente, la Secretaría de Vivienda cuenta con un presupuesto de 9 mil millones de pesos, con el objetivo de alcanzar 200 mil acciones de vivienda subsidiada hacia 2030.

Explicó que uno de los cambios centrales en la política habitacional es el tamaño mínimo de las viviendas. Afirmó que su gobierno modificó las reglas de operación para que no se construyan departamentos menores a 60 metros cuadrados, una práctica común en años anteriores.

En el caso de Nextengo, las viviendas cuentan con 65 metros cuadrados, acabados completos y espacios diseñados para permitir iluminación natural y ventilación adecuada.

“El momento en que se entrega una llave no sólo abre la puerta de una casa, abre la puerta a otros derechos”, señaló la mandataria, al destacar que contar con una vivienda cercana al lugar de trabajo impacta en la salud, el bienestar y la calidad de vida de las familias.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, detalló que el conjunto de Nextengo implicó una inversión de 267 millones de pesos, a los que se sumaron 76 millones adicionales para concluir obras y realizar medidas de mitigación urbana. Añadió que el sindicato del Metro aportó cerca de 70 millones de pesos, lo que permitió mejorar la calidad del desarrollo.

El funcionario indicó que, tan sólo esta semana, el gobierno capitalino entregó 340 viviendas y que el cierre de año apunta a cerca de 5 mil viviendas nuevas terminadas, una cifra récord para la ciudad.

Los conjuntos habitacionales incorporan ecotecnias como captación de agua pluvial, plantas de tratamiento de aguas residuales, calentadores solares, alumbrado LED y áreas verdes. También cuentan con estacionamiento, rampas de accesibilidad, áreas de convivencia y sistemas de seguridad, elementos que, según las autoridades, buscan demostrar que la vivienda social puede ofrecer condiciones de calidad y sustentabilidad.

El proyecto de Nextengo fue resultado de una gestión que se extendió por casi ocho años y atravesó distintas administraciones, incluyendo retrasos derivados de la pandemia. Para representantes sindicales y beneficiarios, la entrega representa la culminación de una lucha histórica por acceder a un patrimonio propio dentro de la ciudad.

Desde la alcaldía Azcapotzalco, la alcaldesa Nancy Núñez afirmó que estos desarrollos fortalecen el arraigo comunitario y muestran que es posible construir vivienda social en zonas con servicios, conectividad y equipamiento urbano. En tanto, beneficiarios señalaron que recibir un departamento en estas condiciones brinda estabilidad y certeza a familias que han dedicado décadas al servicio público.