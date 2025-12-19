Inauguran dos nuevos parques en Ecatepec para impulsar el deporte y la convivencia juvenil

Con el objetivo de fortalecer los espacios públicos y fomentar el deporte entre niñas, niños y jóvenes, autoridades municipales inauguraron este día dos nuevos parques en el municipio de Ecatepec: Estrella de Oriente y Parque Citlaltépetl, obras que forman parte del Plan Oriente del Estado de México.

Durante el acto inaugural se informó que estos proyectos fueron posibles gracias al respaldo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con una inversión total de 10.1 millones de pesos, recursos destinados a la rehabilitación y creación de espacios dignos, seguros e iluminados para el uso de la comunidad.

Las autoridades destacaron que estas acciones se alinean con la estrategia impulsada a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es reducir la desigualdad social en la zona oriente del Estado de México mediante obras de infraestructura social que impacten directamente en la calidad de vida de la población.

Los parques inaugurados cuentan con áreas deportivas, espacios recreativos y zonas adecuadas para la convivencia comunitaria, pensadas especialmente para las juventudes del municipio. Además, se anunció que en estos espacios se instalarán semilleros del programa “Cambia de Cancha”, una iniciativa que busca promover la práctica constante del deporte como una herramienta de prevención social.

Autoridades municipales señalaron que el deporte y la cultura son pilares fundamentales para alejar a las juventudes de conductas de riesgo, como las adicciones, y para fortalecer valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la sana convivencia. “En Ecatepec decimos no a las adicciones y sí al deporte y la cultura”, expresaron durante el evento.

Asimismo, se subrayó que la recuperación de espacios públicos no solo contribuye al bienestar físico de la población, sino que también mejora la seguridad y fortalece el tejido social en colonias que por años carecieron de infraestructura adecuada para la recreación.

El evento contó con la presencia del joven basquetbolista Gael Bonilla, orgullo ecatepense y considerado una promesa del baloncesto mexicano, cuya visita fue reconocida como un ejemplo positivo para niñas, niños y jóvenes que aspiran a desarrollarse en el ámbito deportivo. Su participación fue destacada como un mensaje de inspiración y motivación para las nuevas generaciones.

Vecinas y vecinos de la zona celebraron la apertura de estos parques, al considerar que representan una oportunidad para que las familias cuenten con espacios cercanos y seguros donde realizar actividades físicas y recreativas. También señalaron que la iluminación y el equipamiento contribuyen a mejorar el entorno urbano y la convivencia diaria.

Con la inauguración de los parques Estrella de Oriente y Citlaltépetl, el municipio de Ecatepec reafirma su compromiso con la transformación del espacio público y la promoción de estilos de vida saludables, apostando por el deporte y la cultura como ejes de cambio social y desarrollo comunitario.