Llega la Feria del Juguete Neza 2026 para apoyar la economía y las tradiciones

Con el objetivo de apoyar la economía local y facilitar a las familias la compra de regalos para el Día de Reyes, autoridades municipales anunciaron la Feria del Juguete Neza 2026, la cual se llevará a cabo del 26 de diciembre al 6 de enero sobre el camellón de la avenida Bordo de Xochiaca, uno de los puntos más concurridos del municipio durante la temporada decembrina.

La Feria del Juguete se ha convertido en una tradición para las y los habitantes de Nezahualcóyotl, ya que ofrece una amplia variedad de productos a precios accesibles, permitiendo a madres, padres y Reyes Magos encontrar opciones para niñas y niños de todas las edades. En el lugar se podrán adquirir juguetes clásicos, didácticos, electrónicos, muñecas, carritos, pelotas, trenes y otros artículos alusivos a la temporada.

Autoridades municipales señalaron que este espacio también representa una oportunidad importante para comerciantes y emprendedores, quienes durante estos días incrementan sus ventas y fortalecen su economía familiar. La feria reúne a cientos de vendedores que ofrecen productos variados, lo que genera un ambiente dinámico y de convivencia para las familias que acuden a realizar sus compras.

Para garantizar una experiencia segura y ordenada, el gobierno municipal informó que se implementarán medidas de seguridad y vigilancia, así como acciones de protección civil, con el fin de prevenir incidentes y brindar tranquilidad a las y los asistentes. Además, se mantendrán recorridos constantes para supervisar el desarrollo de las actividades comerciales.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía a realizar compras responsables, verificar la calidad de los productos y cuidar a niñas y niños durante su visita a la feria, ya que se espera una alta afluencia de personas conforme se acerque el Día de Reyes.

La Feria del Juguete Neza 2026 no solo busca facilitar el acceso a regalos, sino también preservar las tradiciones que forman parte de la identidad cultural de las familias mexicanas. El Día de Reyes representa una fecha significativa para la niñez, y este tipo de espacios contribuyen a mantener viva la ilusión y la convivencia familiar.

Vecinas y vecinos de Nezahualcóyotl han señalado que esta feria es una de las más esperadas del año, ya que concentra en un solo lugar una gran diversidad de opciones y permite comparar precios sin tener que trasladarse a otros municipios o centros comerciales.

Finalmente, las autoridades municipales invitaron a la población a visitar la Feria del Juguete Neza 2026 y disfrutar de un ambiente familiar, ordenado y seguro. El evento estará disponible todos los días del 26 de diciembre al 6 de enero, sobre el camellón de avenida Bordo de Xochiaca, consolidándose una vez más como un punto de encuentro para las familias y los Reyes Magos que buscan cumplir la ilusión de las niñas y los niños en esta temporada.