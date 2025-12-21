CDMX reconoce a policía en desfile conmemorativo; reporta reducción delictiva de 58% desde 2019

La Ciudad de México conmemoró el Día del Policía 2025 con un desfile institucional encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la participación de integrantes del Gabinete de Seguridad, autoridades federales y representantes de las Fuerzas Armadas.

El acto sirvió como marco para informar sobre la evolución de los principales indicadores delictivos, las acciones de fortalecimiento de la corporación policial y los retos en materia de seguridad para el próximo año.

Frente al Monumento a la Independencia, la jefa de Gobierno explicó que la incidencia delictiva en la capital ha disminuido 58 por ciento desde 2019 y 13 por ciento en comparación con 2024, cifras que atribuyó al trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, el Gabinete de Seguridad local y las instancias federales.

“Gracias al esfuerzo de la Policía, de la Fiscalía y de la coordinación interinstitucional, hemos logrado disminuir de manera sostenida los delitos de alto impacto en la ciudad”, afirmó.

Señaló que el homicidio doloso se ha reducido 46 por ciento respecto a 2019 y 10 por ciento en el último año, mientras que el delito de feminicidio registró una baja de 34 por ciento, acompañado de un aumento en las judicializaciones.

CDMX reconoce a policía en desfile conmemorativo; reporta reducción delictiva de 58% desde 2019

De acuerdo con datos de la Fiscalía capitalina, 95 por ciento de los responsables de feminicidio se encuentran detenidos o cuentan con órdenes de aprehensión, y afirmó que estos resultados reflejan tanto la labor operativa de la policía como la coordinación interinstitucional sostenida en los últimos años.

En su mensaje, Clara Brugada reconoció la vocación de servicio de las y los policías, así como los riesgos que enfrentan diariamente en el combate a delitos como el robo y la extorsión.

La jefa de Gobierno también hizo referencia a la actuación de la policía en situaciones de emergencia, como rescates durante lluvias e inundaciones, atención en accidentes y apoyo a la población en momentos críticos, además de recordar a los elementos que han perdido la vida en cumplimiento de su deber.

CDMX reconoce a policía en desfile conmemorativo; reporta reducción delictiva de 58% desde 2019

Indicó que desde octubre de 2024 se han otorgado más de siete mil condecoraciones, más de 21 mil estímulos, alrededor de cuatro mil 500 ascensos y 11 mil 700 recompensas como parte del reconocimiento institucional a la corporación.

“La Policía de la Ciudad de México es una de las instituciones más importantes que tiene esta ciudad y su trabajo cotidiano es fundamental para la paz y la seguridad”, expresó.

En materia de fortalecimiento operativo, informó que durante 2025 se otorgó un nuevo aumento salarial a los elementos de la policía, continuando con la política aplicada en años anteriores, además de la entrega de tres mil 500 patrullas para la ciudad, incluidas unidades especializadas en atención a la violencia de género.

Añadió que el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas recibió 25 ambulancias nuevas equipadas con tecnología de punta y que se encuentra en marcha la construcción del Hospital de la Policía de la Ciudad de México, cuyo avance continuará el próximo año.

CDMX reconoce a policía en desfile conmemorativo; reporta reducción delictiva de 58% desde 2019

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que 2025 fue un año de consolidación en la reducción de delitos y de fortalecimiento del vínculo entre la policía y la ciudadanía.

Detalló que la corporación está integrada por más de 80 mil mujeres y hombres y afirmó que la institución ha enfrentado retos que obligaron a reforzar sus principios, priorizando la legalidad, la disciplina y el respeto a los derechos humanos.

Según dijo, el desfile tuvo como propósito rendir cuentas a la sociedad y refrendar el compromiso de la policía con la seguridad y la justicia, en coordinación con la Fiscalía capitalina, el Heroico Cuerpo de Bomberos y las fuerzas federales.

Añadió que la corporación mantiene como eje central la proximidad social y el trabajo territorial para atender las necesidades de colonias, barrios y pueblos de la ciudad.

Durante el acto se entregaron reconocimientos a policías distinguidos de los meses de septiembre y octubre de 2025, así como a los finalistas y al Policía del Año. Este último reconocimiento fue otorgado a Edgar Daniel Alonso Pacheco, integrante de la Policía Bancaria e Industrial, por su actuación durante un intento de robo ocurrido en febrero de 2025 en la carretera México-Querétaro, en el que repelió una agresión armada para proteger a un conductor, hecho en el que perdió la vida uno de sus compañeros.

Finalmente, ma jefa de Gobierno adelantó que uno de los principales retos para 2026 será el combate frontal a la extorsión y la consolidación de los llamados Territorios de Paz e Igualdad, además de la preparación de la ciudad para el Mundial de Futbol 2026. Adelantó que la capital se encuentra lista para garantizar condiciones de seguridad durante el evento y reiteró su compromiso de no descuidar la agenda de seguridad pública.