Cuatro organizaciones ciudadanas pierden su registro ante el IECM por no refrendarlo

Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM)

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la pérdida de registro de cuatro organizaciones ciudadanas debido a que no realizaron el trámite de refrendo correspondiente, como lo establece la normativa vigente en materia de participación ciudadana.

Las organizaciones que perdieron su registro son Movimiento social por la justicia y la equidad Benito Juárez, A.C.; Juntos vecinos, amigos y hermanos, A.C.; Fundación procultura San Ángel, A.C.; y Fundación formando ciudadanía responsable.

De acuerdo con el IECM, dichas asociaciones no presentaron la solicitud de refrendo dentro del plazo legal, pese a que el Instituto agotó previamente las opciones de orientación, acompañamiento y exhorto institucional.

La decisión se sustenta en lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y el Reglamento para el Registro de Organizaciones Ciudadanas ante el IECM, los cuales establecen que las personas representantes de estas organizaciones deben presentar cada dos años su refrendo de registro, junto con la documentación correspondiente, ante la Dirección Distrital que les competa.

Este trámite debe realizarse durante el primer trimestre del año en que concluye el periodo de vigencia del registro.

En la misma sesión pública, el Consejo General aprobó el Programa Anual de Desarrollo Archivístico del Instituto Electoral de la Ciudad de México para 2026.

Este instrumento tiene como objetivo fortalecer la organización, administración, conservación y preservación de los archivos institucionales, en cumplimiento del marco constitucional y legal aplicable en materia archivística.

Asimismo, el órgano de dirección del IECM se dio por enterado de diversos informes presentados por comisiones permanentes del Instituto.

Entre ellos, el relativo a los grupos focales realizados con integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria de la Ciudad de México para el periodo 2023-2026; el informe sobre el estado procesal de quejas y procedimientos sancionadores correspondiente a diciembre de 2025; y el informe sobre el otorgamiento de incentivos del ejercicio valorado 2024 a personas adscritas al Servicio Profesional Electoral Nacional en el ámbito del Instituto.

Finalmente, el Consejo General aprobó el proyecto de dictamen consolidado de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, relacionado con los informes anuales sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de las Agrupaciones Políticas Locales en la Ciudad de México, correspondientes al ejercicio fiscal 2024.