Ecatepec honra a José María Morelos y Pavón con desfile cívico-militar a 210 años de su aniversario luctuoso

Autoridades municipales, fuerzas armadas, cuerpos de seguridad, estudiantes y ciudadanía en general participaron en un desfile cívico-militar para conmemorar el 210 aniversario luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón, uno de los principales héroes de la Independencia de México, cuyo legado sigue vigente en la vida pública del país.

El acto fue encabezado por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, quien destacó la importancia de recordar a Morelos no solo como un personaje histórico, sino como un símbolo de lucha, valentía y amor profundo por el pueblo de México. A lo largo del recorrido, contingentes civiles y militares marcharon en orden, portando banderas nacionales y estandartes, mientras eran observados por decenas de familias que se dieron cita para presenciar el homenaje.

Durante el desfile participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, corporaciones de seguridad, personal de protección civil, así como alumnas y alumnos de distintas instituciones educativas. La participación de estos sectores reflejó el carácter cívico y solemne del evento, así como la unión entre autoridades y ciudadanía para rendir tributo a uno de los hombres que entregó su vida por la libertad del país.

En su mensaje, la alcaldesa recordó que José María Morelos y Pavón fue un héroe que vivió y murió por un México libre, guiado por principios de justicia, igualdad y soberanía. Subrayó que su pensamiento y su lucha continúan marcando el rumbo de la nación, especialmente en momentos donde se busca fortalecer la transformación social desde lo local.

Frases emblemáticas atribuidas a Morelos, como “Morir es nada, cuando por la patria se muere”, fueron recordadas durante el acto, resaltando el sacrificio y el compromiso que el Generalísimo asumió en favor de la independencia. Para las autoridades municipales, estas palabras siguen teniendo vigencia como inspiración para el servicio público y el trabajo en favor de la comunidad.

El desfile transcurrió en un ambiente de respeto y orden, con la presencia de familias que acudieron para inculcar a niñas y niños el valor de la historia nacional y la importancia de recordar a quienes forjaron el país. Para muchos asistentes, este tipo de eventos contribuyen a fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia.

Finalmente, la presidenta municipal señaló que honrar la memoria de Morelos también implica trabajar diariamente por el bienestar del pueblo, promoviendo valores como el servicio, la honestidad y el compromiso social. Reiteró que el amor a la patria continúa impulsando acciones para la transformación de Ecatepec, en concordancia con los ideales que defendió el Generalísimo.

Con este desfile cívico-militar, Ecatepec reafirmó su respeto a la historia nacional y su compromiso con mantener viva la memoria de quienes lucharon por la libertad y soberanía de México.