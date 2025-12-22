Línea 1 del Metro estrena simuladores para capacitación de operadores

Autoridades locales presentan simuladores de conducción como parte de la modernización de la Línea 1 del Metro (Adrián Contreras)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro incorporó cuatro simuladores de conducción de trenes para la capacitación del personal de la Línea 1, junto con nuevos vehículos destinados a labores operativas.

Según las autoridades, los simuladores, instalados en el Instituto de Capacitación y Desarrollo del Metro, reproducen con alta precisión las condiciones reales de operación de la Línea 1, desde maniobras de arranque y frenado hasta cambios de señalización, comunicación por radio y atención de incidentes y emergencias.

La tecnología permite entrenar a las y los conductores en un entorno virtual sin necesidad de utilizar trenes reales ni afectar el servicio, lo que reduce riesgos para usuarios, personal e infraestructura.

Durante la presentación, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que el objetivo central de esta inversión es prevenir accidentes e incidentes mediante una mejor formación del personal.

“La mejor apuesta que podemos hacer es invertir en tecnología y en las trabajadoras y trabajadores, porque esta apuesta abona al mejor futuro de nuestro Metro”, afirmó.

Capacitación para un Metro más seguro

Los nuevos simuladores, desarrollados sobre plataformas tecnológicas especializadas, permiten recrear situaciones críticas que pueden presentarse en la operación diaria, como fallas técnicas, variaciones en la señalización o ajustes de velocidad.

De acuerdo con autoridades del STC, estas herramientas fortalecen las competencias técnicas de los conductores y mejoran los tiempos de respuesta ante eventos imprevistos.

Clara Brugada señaló que la capacitación es una pieza central en la estrategia de seguridad del Metro.

“El gran objetivo es prevenir accidentes e incidentes, y para eso hay que formar y contar con la mejor tecnología”, dijo.

Añadió que estos equipos, aunque actualmente se utilizan para la Línea 1, podrán adaptarse en el futuro para la capacitación en otras líneas del sistema.

El director general del STC Metro, Adrián Rubalcava, explicó que los simuladores permiten capacitar a los operadores sin exponer a los usuarios y facilitan la comprensión del nuevo sistema de pilotaje automático basado en comunicaciones, conocido como CBTC.

Detalló que cada año, en el Instituto de Capacitación, se forman más de 4 mil 600 trabajadores del sistema, entre conductores, reguladores de tráfico y personal técnico.

Inversión histórica y modernización

La puesta en marcha de los simuladores forma parte de la renovación integral de la Línea 1, considerada la más profunda desde la inauguración del Metro hace más de cinco décadas.

Al respecto, Clara Brugada recordó que este proceso implicó una inversión acumulada de 37 mil millones de pesos y abarcó la modernización de vías, sistemas eléctricos, drenaje, túneles y estaciones a lo largo de las 20 estaciones de la línea.

La mandataria capitalina dijo que esta renovación fue iniciada durante la administración de Claudia Sheinbaum y continuada por Martí Batres, hasta su conclusión en el actual gobierno. Hizo énfasis también en el Complejo Observatorio, un nodo estratégico que integrará distintos sistemas de transporte, incluido el Tren Interurbano México-Toluca.

En ese contexto, mencionó el papel del Metro como eje del Sistema Integrado de Transporte y como un servicio público accesible.

“El Metro es la columna vertebral de la movilidad en la Ciudad de México”, afirmó, al reiterar el compromiso de mantener sin cambios la tarifa, una de las más bajas en comparación con otras grandes ciudades de América Latina.

La jefa de Gobierno citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que indican un incremento en la percepción positiva del transporte público. Entre 2017 y 2023, la satisfacción con el Metro aumentó 33 por ciento, mientras que entre 2019 y 2025 creció 29 por ciento la proporción de personas que se sienten seguras al usarlo.

Nuevos recursos y planes a futuro

Como parte del fortalecimiento financiero del sistema, Brugada informó que el Congreso de la Ciudad de México aprobó un presupuesto de 25 mil millones de pesos para el Metro en 2026. Señaló que, desde el inicio de su administración, los recursos destinados al STC han aumentado más de 20 por ciento, consolidándolo como el transporte que recibe mayor inversión pública.

“Entre más recursos tenga el Metro, más beneficios va a tener la ciudad”, sostuvo la jefa de Gobierno, quien adelantó que en 2026 iniciará el Plan Maestro de renovación de la Línea 3 y que, en coordinación con el Gobierno federal, se impulsarán trabajos de reestructuración en la Línea A y la conclusión de la Línea 12.

Además de los simuladores, el STC incorporó nuevos vehículos para la operación interna, entre ellos camionetas, un automóvil y montacargas, destinados a áreas como instalaciones fijas, material rodante, protección civil y servicios generales, lo que busca mejorar las condiciones de trabajo del personal.

Al cierre, Clara Brugada reiteró que el Metro es un bien público esencial y un instrumento de equidad social.

“El Metro mueve a quienes mueven esta ciudad”, afirmó.