Metro instala pasillos motorizados en ocho estaciones de la red

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que se encuentra en proceso la instalación de nuevos pasillos continuos motorizados en ocho estaciones de la red para agilizar los ingresos y salidas en terminales y puntos de alta afluencia.

De acuerdo con la información oficial, en total se colocarán 146 pasillos nuevos, tanto de entrada como de salida, además de cuatro garitas. Los equipos se instalarán en estaciones de las líneas 1, 2 y 7. En la Línea 1 se contempla Pino Suárez y Observatorio; en la Línea 2, Tasqueña, Pino Suárez, Zócalo-Tenochtitlan, Bellas Artes e Hidalgo, mientras que en la Línea 7 se prevé la estación Auditorio.

El STC detalló que los pasillos motorizados cuentan con sensores de movimiento que detectan la proximidad de las personas usuarias. En el caso de los equipos destinados a la salida, estos permanecen abiertos mientras se mantiene el flujo continuo de pasajeros, lo que permite una circulación más ágil en momentos de alta demanda.

Como parte de este proyecto, el Metro señaló que en la estación Tasqueña ya se encuentra en funcionamiento una línea de pasillo motorizado, ubicada en el andén de llegada de los trenes. Según la autoridad, este equipo ha permitido una mayor fluidez en la salida de las personas usuarias, al mantenerse abierto ante el paso constante del público.

Las nuevas instalaciones también están pensadas para beneficiar a personas con discapacidad, así como a personas de talla baja, al facilitar su desplazamiento dentro de las estaciones.

El organismo explicó que estas acciones forman parte de los trabajos de mejora de la infraestructura del Metro con miras al Mundial de Futbol de 2026, evento para el cual la Ciudad de México será una de las sedes. Asimismo, indicó que las labores se suman a otras intervenciones orientadas a modernizar y hacer más eficiente el sistema de transporte.

La administración del Metro, encabezada por Adrián Rubalcava Suárez, señaló que estas acciones se realizan por instrucciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y que continuarán los trabajos para mejorar de manera gradual el servicio en estaciones y trenes de la red.