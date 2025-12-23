Retiran bienes mostrencos y cascajo en Bellavista Puente de Vigas en Tlalnepantla

Con el objetivo de recuperar espacios públicos, mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad, la Dirección de Sustentabilidad Ambiental de Tlalnepantla realizó el retiro de bienes mostrencos y cascajo en la colonia Bellavista Puente de Vigas, una zona donde este tipo de materiales obstruía vialidades y afectaba la convivencia comunitaria.

De acuerdo con autoridades municipales, estas acciones forman parte de una estrategia permanente para ordenar el entorno urbano, evitar focos de contaminación y reducir riesgos tanto para peatones como para automovilistas. En diversos puntos de la colonia se detectaron objetos abandonados, residuos de construcción y materiales acumulados de manera irregular, los cuales ocupaban banquetas, camellones y espacios de uso común.

El retiro de estos bienes se llevó a cabo con apoyo de unidades de carga y personal operativo, quienes realizaron labores de recolección y limpieza durante la jornada. Las autoridades señalaron que la presencia de cascajo y objetos abandonados no solo afecta la imagen urbana, sino que también puede convertirse en un riesgo para la seguridad, al facilitar accidentes o ser utilizado como escondite para actividades ilícitas.

La Dirección de Sustentabilidad Ambiental explicó que los bienes mostrencos son aquellos objetos que se encuentran en la vía pública sin identificación de propietario y que permanecen abandonados por largos periodos. Su retiro se realiza conforme a los lineamientos municipales, priorizando el beneficio colectivo y el uso adecuado de los espacios públicos.

Además de mejorar la movilidad, estas acciones contribuyen a prevenir encharcamientos, acumulación de basura y la proliferación de fauna nociva, problemas comunes cuando los residuos se mantienen por tiempo prolongado en la vía pública. La limpieza de estas áreas permite también una mejor visibilidad y tránsito seguro para peatones, ciclistas y conductores.

Autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar depositar cascajo, muebles viejos o materiales de construcción en espacios públicos, y recordaron que existen mecanismos y horarios establecidos para la disposición adecuada de este tipo de residuos. La colaboración vecinal es clave para mantener las colonias en condiciones óptimas y evitar que los espacios recuperados vuelvan a ser ocupados de manera irregular.

Vecinos de la colonia Bellavista Puente de Vigas destacaron que el retiro de estos materiales representa una mejora directa en su entorno, al liberar calles y banquetas que por meses permanecieron obstruidas. La recuperación de estos espacios también favorece la convivencia y el uso comunitario de áreas que antes resultaban inaccesibles.

La Dirección de Sustentabilidad Ambiental informó que estas labores continuarán en distintas colonias del municipio, como parte de un programa integral para el cuidado del medio ambiente urbano y la seguridad ciudadana. Con ello, el Gobierno de Tlalnepantla busca fortalecer el orden, la limpieza y el bienestar de las y los habitantes.

El retiro de bienes mostrencos y cascajo en Bellavista Puente de Vigas representa un paso más en los esfuerzos por construir una ciudad más ordenada, segura y sustentable, donde los espacios públicos cumplan su función en beneficio de toda la comunidad.