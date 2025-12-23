Retraso en suministro de asfalto de Pemex afecta obras de repavimentación en Miguel Hidalgo

Alcaldía Miguel Hidalgo reporta retrasos en repavimentación por falta de asfalto

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que diversas obras de repavimentación en la demarcación se encuentran retrasadas debido a la falta de suministro de emulsión asfáltica por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), insumo indispensable para la elaboración de la mezcla de asfalto.

De acuerdo con el edil, desde finales de noviembre Pemex dejó de surtir de manera regular la emulsión necesaria para las obras, y aunque a mediados de diciembre se entregó aproximadamente la mitad del volumen solicitado desde la planta de Salamanca, el abasto ha sido insuficiente y es administrado de manera limitada. Esta situación, señaló, también afecta a diversas alcaldías de la Ciudad de México y a otras regiones del país.

Tabe explicó que la falta del material ha provocado retrasos de más de 15 días en algunas pavimentaciones programadas, lo que ha impedido la conclusión de trabajos en distintas vialidades. En este contexto, indicó que la alcaldía ha solicitado a las empresas contratistas mantener la presión sobre las plantas proveedoras para que se regularice el suministro y se puedan finalizar las obras.

“El retraso en las pavimentaciones no obedece a una falta de ejecución por parte de la alcaldía, sino a la ausencia del material necesario. Hemos informado a las vecinas y vecinos que se trata de causas ajenas a la administración local y que seguimos gestionando para que el asfalto llegue lo antes posible”, señaló el alcalde.

El funcionario añadió que esta problemática se suma a otros factores que han complicado el avance de obras durante el año, como los tiempos asociados a la elección del Poder Judicial, que retrasaron procesos de contratación vinculados al Presupuesto Participativo, así como la liberación tardía de recursos para obras del capítulo 7000, que, de acuerdo con lo expuesto, se autorizó hasta septiembre.

Ante este escenario, pidió comprensión a la ciudadanía, y aseguró que la incertidumbre en la entrega del asfalto depende de Pemex y no de las alcaldías, y reiteró que se mantendrá informando a la población sobre cualquier avance relacionado con el suministro del material y la reanudación de las obras.

El alcalde insistió en que el desabasto de asfalto es un problema de alcance nacional y que continuará realizando gestiones para que se normalice la entrega y se puedan concluir los trabajos de repavimentación pendientes en Miguel Hidalgo.

En este contexto, se recordó que el pasado 2 de diciembre la Asociación Nacional de Asfalto, A.C., envió un oficio a Pemex Transformación Industrial para solicitar una reunión con el objetivo de restablecer los niveles históricos de despacho y explorar alternativas que permitan optimizar el suministro de estos insumos.