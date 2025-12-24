Brugada anuncia obras de movilidad, espacio público y programas sociales en ÁO

Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sostuvo un encuentro con vecinas y vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón, donde dio a conocer una serie de acciones y proyectos enfocados en movilidad, infraestructura urbana, recuperación del espacio público y programas sociales, como parte de las prioridades de su administración para esta demarcación.

En la zona conocida como El Queso, la mandataria capitalina señaló que Álvaro Obregón presenta importantes contrastes sociales y territoriales, por lo que fue definida como una de las alcaldías prioritarias dentro de la agenda del Gobierno de la Ciudad de México. Indicó que se realizarán trabajos de iluminación, bacheo y mejoramiento del entorno urbano, además de la revisión de espacios sin uso para su posible aprovechamiento comunitario.

Recordó que uno de los proyectos es una nueva Línea de Cablebús que dará servicio a habitantes de la alcaldía y conectará con la zona de Mixcoac. De acuerdo con Brugada, esta obra busca reducir tiempos de traslado y mejorar el acceso al transporte público en zonas de difícil conectividad, y forma parte de las acciones estratégicas de movilidad impulsadas por el gobierno capitalino.

En materia de espacio público, la jefa de Gobierno explicó que se analizan distintos predios para la posible instalación de Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social, conocidas como Utopías.

Detalló que estos espacios contemplan infraestructura deportiva, cultural y de cuidados, como albercas de acceso gratuito, áreas recreativas y servicios dirigidos a niñas, niños, personas adultas mayores y población en general.

También informó sobre la implementación de nuevos programas sociales a partir del inicio de su gestión. Entre ellos destacó el programa Desde la Cuna, dirigido a niñas y niños desde su nacimiento hasta los tres años de edad, así como apoyos económicos para personas adultas mayores.

Precisó que, en coordinación con el gobierno federal, se brinda apoyo a mujeres de entre 60 y 64 años, mientras que la administración capitalina otorga apoyos a hombres del mismo rango de edad.

La mandataria subrayó la importancia de fomentar la inversión y la generación de empleo como un complemento a los programas sociales, al señalar que el acceso a un empleo formal es un factor determinante para mejorar las condiciones de vida de las familias.

En ese contexto, mencionó que la Copa Mundial de Futbol de 2026 representa una oportunidad para impulsar la actividad económica, el comercio y el desarrollo de infraestructura en la ciudad, así como para fortalecer la oferta deportiva en las colonias.

Durante el encuentro, la jefa de Gobierno estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, entre ellos el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, y la secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González. Las autoridades señalaron que las actividades decembrinas organizadas por el gobierno capitalino continuarán en distintos puntos de la ciudad, con eventos culturales y recreativos abiertos a la población.