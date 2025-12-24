Parque Ecológico Ehécatl se consolida como opción familiar para estas vacaciones en Ecatepec

En el marco del periodo vacacional, el Parque Ecológico Ehécatl se presenta como una alternativa accesible y natural para las familias de Ecatepec que buscan espacios de recreación, aprendizaje y contacto con el medio ambiente sin salir del municipio.

Este espacio verde se ha consolidado como uno de los principales pulmones ambientales de Ecatepec, al ofrecer áreas diseñadas para la convivencia familiar, el descanso y la educación ambiental. Durante estas vacaciones, autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a visitar el parque y disfrutar de sus diferentes atractivos, enfocados en promover el cuidado de la naturaleza y el bienestar comunitario.

Uno de los puntos más representativos del Parque Ecológico Ehécatl es su mariposario, un jardín polinizador a cielo abierto que permite a los visitantes conocer de cerca el ciclo de vida de las mariposas y la importancia de los polinizadores en los ecosistemas. Este espacio no solo brinda una experiencia visual y educativa, sino que también contribuye activamente a la preservación de especies y al equilibrio ambiental de la región.

El mariposario se ha convertido en un sitio de interés para niñas, niños y adultos, quienes pueden recorrer senderos rodeados de vegetación, observar distintas especies y aprender sobre la relevancia de la biodiversidad urbana. Además, fomenta la conciencia ambiental desde edades tempranas, fortaleciendo la cultura del respeto y cuidado de los recursos naturales.

El Parque Ehécatl también cuenta con áreas verdes amplias, zonas de descanso y espacios ideales para realizar actividades recreativas y educativas, lo que lo convierte en un punto de encuentro para familias, estudiantes y visitantes durante los periodos vacacionales. La cercanía del parque con diversas colonias del municipio facilita el acceso a un entorno natural sin necesidad de largos traslados.

Autoridades municipales destacaron que estos espacios forman parte de una estrategia para recuperar y mantener áreas verdes, mejorar la calidad de vida de la población y ofrecer alternativas de esparcimiento seguras y sustentables. Asimismo, reiteraron la importancia de que los visitantes respeten las normas del parque para preservar sus instalaciones y su riqueza natural.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar las vacaciones y redescubrir el Parque Ecológico Ehécatl como un lugar para convivir, aprender y reconectar con la naturaleza, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y el entorno ambiental del municipio.