Marchas y manifestaciones CDMX Hoy 20 de mayo: estas serán las principales vialidades afectadas

Marchas CDMX | jueves 20 de mayo La capital del país vivirá un día caótico que podría extenderse a los accesos carreteros. (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La Ciudad de México tendrá una jornada complicada este miércoles 20 de mayo debido a diversas marchas, concentraciones y bloqueos programados en distintos puntos de la capital. La principal movilización será encabezada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), organización que convocó a una megamarcha junto con campesinos, maestros, madres buscadoras y otros colectivos sociales.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, desde las primeras horas del día se prevén afectaciones viales en avenidas principales como Paseo de la Reforma, Insurgentes, Circuito Interior y accesos carreteros provenientes del Estado de México.

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ANTAC convoca a megamarcha nacional

La movilización de mayor tamaño será organizada por la Asociación Nacional de Transportistas, cuyos integrantes anunciaron una concentración a partir de las 9:00 de la mañana en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Desde ahí, los contingentes avanzarán sobre Paseo de la Reforma y podrían dirigirse hacia el Centro Histórico y oficinas federales.

Según los organizadores, a la protesta se sumarán representantes de al menos 20 estados del país, con una participación estimada de entre 6 mil y 10 mil personas. Entre las principales demandas se encuentran mayor seguridad en carreteras, justicia para operadores víctimas de violencia, apoyo al campo mexicano y atención a sectores sociales que denuncian abandono gubernamental.

Las autoridades capitalinas advirtieron que podrían registrarse bloqueos en accesos carreteros como la México-Pachuca, México-Querétaro, México-Puebla y México-Cuernavaca, además de cierres parciales en Reforma y zonas céntricas de la capital.

Otras manifestaciones previstas en CDMX para este miércoles 20 de mayo

Además de la megamarcha de transportistas, la SSC reportó otras movilizaciones previstas para este miércoles. Entre ellas destacan protestas de grupos de maestros y trabajadores del sector educativo, quienes contemplan concentraciones en vialidades del centro de la ciudad.

También se tienen registradas concentraciones de comerciantes, estudiantes y organizaciones civiles en alcaldías como Cuauhtémoc, Coyoacán e Iztapalapa, lo que podría generar tránsito lento en diversas zonas durante gran parte del día.