Crece número de capitalinos con credencial para votar en el extranjero: IECM

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El número de personas originarias de la Ciudad de México que han recibido su credencial para votar en el extranjero alcanzó las 159 mil 739, de acuerdo con datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) con corte al 28 de febrero de 2026.

La cifra representa un aumento de mil 43 personas respecto al mes anterior, según una nota informativa presentada ante la Comisión Provisional de Votos Anticipados del organismo electoral.

Del total de personas credencializadas, 84 mil 934 son hombres, equivalente al 53.17%, y 74 mil 805 son mujeres, que representan el 46.83%. El grupo de edad con mayor número de registros corresponde a personas de entre 40 y 49 años, con 55 mil 124 casos. Le siguen quienes tienen entre 30 y 39 años, con 36 mil 792, y entre 50 y 59 años, con 36 mil 21.

La ciudadanía capitalina con credencial para votar en el extranjero reside en 73 países. Estados Unidos concentra la mayor cantidad de registros, con 134 mil 702 credenciales entregadas, equivalentes al 84.33% del total. Las principales concentraciones se encuentran en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Dallas, Houston y Nueva York. Canadá ocupa el segundo lugar, con 7 mil 201 credenciales, seguido de España, con 4 mil 50.

Asimismo, 83 mil 59 personas confirmaron la recepción de su credencial, por lo que forman parte de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. Según el IECM, la Ciudad de México es la entidad con el mayor número de registros confirmados a nivel nacional, seguida por Jalisco y Michoacán.

La credencialización en el extranjero inició en 2016 como parte de una política implementada por el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo encargado de emitir las credenciales para votar y conformar la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.