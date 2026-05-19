¿A qué hora inicia la marcha de transportistas este 20 de mayo en CDMX? Horario y ruta de la protesta (Jaime Ramírez - Cuartoscuro)

David Estévez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC),convocó a diversos sectores inconformes a una concentración nacional en la Ciudad de México para este miércoles 20 de mayo.

El llamado del líder sindical a otros sectores, como madres buscadoras, maestros, trabajadores de la salud, pensionados, campesinos, agricultores, cañeros, pescadores y ganaderos, se realiza desde el eslogan: “Como luchador social, tu problema es mi problema”.

Aquí te informamos el horario exacto de la marcha de mañana en la Ciudad de México, así como los puntos clave en la ruta de esta concentración nacional convocada por transportistas.

¿A qué hora inicia la marcha nacional de ANTAC y otros sectores en la CDMX?

De acuerdo con la convocatoria a concentración nacional emitida por el presidente de la asociación de transportistas, la marcha que llama a la congregación de múltiples sectores está pactada para iniciar en punto de las 9:00 horas (tiempo del centro de México).

La convocatoria “Sociedad Civil se une a una sola voz” tiene entre sus puntos de protesta: “No más inseguridad”, “No más robos” y “No más operadores asesinados”.

Ruta de la marcha de transportistas este 20 de mayo en CDMX

El llamado de ANTAC para la marcha, que busca congregar a diversos sectores a nivel nacional en la Ciudad de México, tiene como punto de reunión el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, a las 9:00 de la mañana.

De acuerdo con David Estévez Gamboa, tras la congregación en el Ángel, el contingente planea avanzar hacia el Senado de la República y la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, el líder de dicha organización matizó: “No es mega marcha”,exhortando que la concentración de mañana no será una movilización a gran escala, aunque apuntó que ANTAC tiene como tentativa una protesta de gran magnitud para el 11 de junio, fecha en que se llevará a cabo la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, ubicado en Santa Úrsula.