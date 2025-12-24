¿Vas a usar pirotecnia?: estas son las multas y sanciones por tronar cohetes durante las fiestas navideñas en CDMX

Pirotecnia en Navidad y Año Nuevo será multada El Gobierno capitalino implementará el operativo “Cero Pirotecnia”, que propone evitar los productos explosivos que afecten el medio ambiente; existen multas para quienes hagan uso irregular de esta práctica.

A través de un comunicado realizado por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México el 18 de diciembre de 2025, se dio a conocer que el gobierno capitalino implementará el Operativo “Cero Pirotecnia” para desincentivar la venta, almacenamiento y mal manejo de productos explosivos en las festividades navideñas de este año.

Este operativo se implementará a través de las Secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Desarrollo Económico, con el propósito de prevenir accidentes y celebrar de forma segura estas fiestas decembrinas.

¿Por qué multarán la pirotecnia esta Navidad y Año Nuevo?

De acuerdo con datos históricos reunidos por las autoridades del gobierno capitalino, los días 25 de diciembre y 1° de enero se registran niveles extremadamente altos de contaminación por partículas finas, principalmente a causa del uso masivo de juegos pirotécnicos durante la medianoche y madrugada de las fechas mencionadas.

Por tal razón, el gobierno de la Ciudad de México —con la implementación de este operativo— busca disminuir el impacto dañino en la calidad del aire y, con esto, proteger la salud de las personas, resaltando principalmente los grupos vulnerables como la adultez mayor, mujeres embarazadas, infancias y personas con enfermedades respirotarias.

Al mismo tiempo, tiene por propósito resguardar el bienestar de los animales de compañía, ya que las explosiones de pirotecnia pueden generarles ansiedad, miedo y excesivo estrés que podría afectar su salud.

Esta práctica del gobierno capitalino no es nueva, ya que el artículo 213 de la Ley Ambiental de la Ciudad de México y la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México señalan que está prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo a cielo abierto.

Por lo tanto, el uso, venta y almacenamiento irregular de este tipo de materiales, incluyendo los cohetes festivos, puede ser sancionado por las autoridades, priorizando la garantía de una temporada de fiestas segura.

¿Cuál es la multa por utilizar pirotecnia durante las fiestas navideñas en la CDMX?

En su comunicado oficial, el Gobierno de la capital señala que los artefactos explosivos o material pirotécnico “no son juguetes”, sino que también pueden causar incendios en el lugar o a la distancia.

“De hecho, son la primera causa de quemaduras y amputaciones en menores de edad”, declaran, realizando un llamado a locales y visitantes de los mercados de la Ciudad de México, a evitar la compra de estos artefactos.

No obstante, en caso de que decidas usar pirotecnia durante estas festividades o conoces vecinos que acostumbran usarla, es importante que conozcas las consecuencias; entre ellas, se encuentran:

Multas de 21 a 30 Unidades de Medida.

Arresto de 25 a 36 horas.

Trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

Mientras que los actos que conducirán a estas sanciones, son: detonar o encender pirotecnia, fogatas o elevar aeróstatos sin permiso.

En caso de que ocurra un accidente por pirotecnia irregular, o desees reportarla, puedes dirigirte a las autoridades de tu alcaldía para pedir apoyo.