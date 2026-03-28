Avanza jornada de vacunación antirrábica en Atizapán

En el marco de la Semana de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, autoridades municipales informaron que continúan recorriendo distintas colonias del municipio para brindar este servicio gratuito a la población, llegando en esta ocasión a la colonia La Libertad.

Durante el cuarto día de actividades, decenas de familias acudieron con sus perros y gatos para protegerlos contra la rabia, una enfermedad que puede representar un riesgo tanto para los animales como para las personas. La jornada se desarrolló con una notable participación ciudadana, lo que refleja el interés de los habitantes por cuidar la salud de sus mascotas.

Personal de salud municipal instaló módulos de atención donde se aplicaron las vacunas de manera segura y gratuita, además de brindar recomendaciones básicas sobre el cuidado responsable de animales de compañía. Entre las indicaciones, se destacó la importancia de mantener al día el esquema de vacunación, así como procurar una adecuada alimentación y atención veterinaria.

Las autoridades señalaron que este tipo de campañas son fundamentales para prevenir enfermedades y promover una convivencia sana entre mascotas y personas. Asimismo, recordaron que la vacunación antirrábica es una de las principales medidas para evitar la propagación de la rabia, padecimiento que puede ser mortal si no se atiende a tiempo.

Vecinas y vecinos de la colonia La Libertad destacaron la importancia de que estas jornadas lleguen a sus comunidades, ya que facilitan el acceso a servicios de salud animal sin costo, lo que beneficia especialmente a familias que cuentan con varios animales de compañía.

El gobierno municipal informó que la campaña continuará en otras zonas del municipio en los próximos días, con el objetivo de cubrir el mayor número posible de colonias. Además, adelantó que próximamente regresarán a La Libertad para atender a quienes no pudieron acudir en esta primera visita.

Se hizo un llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales para conocer las próximas fechas y sedes de la campaña, reiterando que el bienestar animal es una prioridad y una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía.