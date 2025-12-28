Metrópolis mexicanas enfrentan retos por crecimiento desordenado: Senadora Mariela Gutiérrez

. Senadora Mariela Gutiérrez.

Las grandes metrópolis del país enfrentan desafíos crecientes derivados de un desarrollo urbano desordenado, señaló la senadora Mariela Gutiérrez Escalante durante la apertura de los trabajos de la Comisión Especial de Ciudades Sostenibles.

La legisladora por el Estado de México subrayó que en los cinco polos urbanos más grandes —Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla-Tlaxcala y el Valle de Toluca— habitan poco más de 37 millones de personas, es decir, casi una tercera parte de la población nacional. Estas zonas presentan problemas de movilidad, escasez de agua, gestión inadecuada de residuos y contaminación del aire.

Gutiérrez Escalante enfatizó la necesidad de repensar la administración del territorio y consolidar un modelo de urbanización integral y humanista que garantice el derecho a la ciudad. Dicho enfoque debe asegurar acceso universal a vivienda digna, servicios básicos y movilidad segura, priorizando a los grupos vulnerables.

La senadora destacó que esta estrategia no puede limitarse al binomio gobierno-sociedad, sino que requiere la participación de todos los sectores, incluidos los empresarios como generadores de desarrollo económico. Asimismo, planteó que las ciudades deben ser resilientes ante desastres y equilibrar el crecimiento urbano con la mitigación del impacto ambiental.

“Necesitamos construir ciudades que no solo crezcan, sino que garanticen bienestar”, puntualizó la secretaria de la Mesa Directiva del Senado.