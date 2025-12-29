Recolección de basura 2026: Así será el nuevo mecanismo que tendrán que seguir usuarios

La separación de residuos será obligatoria en la CDMX a partir de enero; la basura se recogerá por tipo y en días específicos

A partir del 1 de enero de 2026, la Ciudad de México implementará un nuevo esquema obligatorio de recolección de basura, el cual exigirá a hogares, comercios e instituciones separar los residuos desde su origen. La medida busca mejorar el reciclaje y reducir el impacto ambiental generado por los desechos urbanos.

El nuevo mecanismo forma parte de una estrategia integral impulsada por autoridades ambientales para avanzar hacia un modelo de gestión responsable de residuos.

¿Cómo se deberá separar la basura?

Con el nuevo esquema, los usuarios deberán clasificar sus desechos en tres categorías principales:

Residuos orgánicos : restos de comida, cáscaras, residuos de jardinería y otros materiales biodegradables.

: restos de comida, cáscaras, residuos de jardinería y otros materiales biodegradables. Residuos inorgánicos reciclables : papel, cartón, plástico, vidrio, metales y textiles.

: papel, cartón, plástico, vidrio, metales y textiles. Residuos inorgánicos no reciclables: pañales, envolturas, colillas de cigarro, unicel y otros desechos de difícil aprovechamiento.

La separación correcta será un requisito indispensable para que el camión recolector retire la basura.

Días de recolección por tipo de residuo

El nuevo sistema también contempla días específicos de recolección, con el fin de evitar que los residuos se mezclen:

Orgánicos : martes, jueves y sábado.

: martes, jueves y sábado. Inorgánicos (reciclables y no reciclables): lunes, miércoles, viernes y domingo.

Las autoridades advirtieron que los residuos que no estén separados adecuadamente no serán recolectados.

Objetivo del nuevo esquema

Con esta medida, el gobierno capitalino busca aprovechar al menos el 50% de los residuos que se generan diariamente en la ciudad, así como reducir la cantidad de basura que llega a rellenos sanitarios y fortalecer la cultura del reciclaje entre la población.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades exhortaron a la población a informarse y adaptarse con anticipación al nuevo mecanismo, así como a participar activamente en la correcta separación de residuos, ya que su cumplimiento será clave para el funcionamiento del sistema a partir de 2026.