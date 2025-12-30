CAMe exhorta a evitar pirotecnia y fogatas en Año Nuevo para proteger la calidad del aire

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) exhortó a la población a evitar la quema de pirotecnia, el encendido de fogatas y chimeneas, así como las quemas de residuos y actividades agropecuarias durante las celebraciones de Año Nuevo, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y mantener una calidad del aire adecuada.

Durante la temporada invernal, las bajas temperaturas favorecen la formación de inversiones térmicas en las madrugadas y mañanas, fenómeno que provoca que el aire frío quede atrapado bajo una capa de aire caliente. Esta condición impide la dispersión de contaminantes y facilita su acumulación en la atmósfera, especialmente aquellos generados por actividades humanas.

Riesgos para la salud en temporada invernal

Las autoridades ambientales que integran la CAMe advirtieron que el humo producido por la pirotecnia, las fogatas y las quemas abiertas deteriora de forma significativa la calidad del aire, lo que puede ocasionar daños a la salud, principalmente en grupos vulnerables como niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Por ello, hicieron un llamado a celebrar las fiestas de fin de año de manera responsable, evitando prácticas que incrementen la contaminación atmosférica.

Recomendaciones ante mala calidad del aire

En caso de que la calidad del aire sea muy mala o extremadamente mala en alguna localidad, la CAMe recomienda:

Permanecer en casa con ventanas cerradas para evitar el ingreso de aire contaminado, asegurándose de no tener fuentes internas de combustión como estufas, chimeneas, calentadores de agua o velas.

Utilizar cubrebocas KN95 si es necesario salir al exterior.

Evitar actividades físicas vigorosas al aire libre durante la mañana del 1 de enero, como correr o andar en bicicleta, ya que aumentan la inhalación de contaminantes.

Reportar incendios forestales al 800 737 0000 o al 911.

Normas de calidad del aire más estrictas

La CAMe recordó que las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de calidad del aire para partículas y ozono se hicieron más estrictas a partir del 26 y 27 de diciembre de 2025, respectivamente. Estas modificaciones buscan una mayor protección a la salud de la población.

Las autoridades aclararon que la posible disminución en los días que cumplan con los estándares de calidad del aire se debe a la mayor rigurosidad de las normas y no a un aumento en los niveles de contaminación.

Consulta la calidad del aire

La población puede consultar en tiempo real la calidad del aire a través de:

El Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (SINAICA) del INECC

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México

La App AIRE

La Red Automática de Monitoreo Atmosférico del Valle de Toluca

La CAMe reiteró el llamado a la corresponsabilidad ciudadana para cuidar el medio ambiente y la salud durante las celebraciones de Año Nuevo.