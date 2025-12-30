Metrobús concluirá la ruta de apoyo Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya en enero

Metrobús Metrobús (La Crónica de Hoy)

A partir del lunes 5 de enero de 2026, el Metrobús suspenderá el servicio de la ruta de apoyo Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya, habilitada como alternativa de movilidad durante los trabajos de modernización de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Esta ruta operó desde noviembre de 2023 y fue extendida en abril de 2024 para atender la demanda de traslado de las personas usuarias afectadas por las obras. Durante su funcionamiento, el servicio permitió la conexión con las Líneas 7 y 9 del Metro y apoyó la movilidad en el corredor de Paseo de la Reforma y zonas aledañas.

Con la reapertura total de la Línea 1 del Metro, registrada en noviembre del presente año, el Metrobús determinó concluir este servicio temporal al considerar que cumplió con su periodo de apoyo a la ciudadanía.

Cabe señalar que la Línea 7 del Metrobús continuará operando con sus rutas habituales, que enlazan puntos como Indios Verdes, Hospital Infantil La Villa, Garibaldi, La Diana y Campo Marte. Además, los autobuses de 12 metros que formaban parte de la ruta de apoyo serán reincorporados a los trayectos Garibaldi–Campo Marte e Indios Verdes–La Diana, por lo que seguirán circulando sobre avenida Paseo de la Reforma.

El Metrobús recomendó a las personas usuarias verificar la información desplegada en las pantallas frontales y laterales de las unidades antes de abordar, con el fin de confirmar que el autobús corresponde a la ruta que conduce a su destino.

Asimismo, el organismo exhortó a atender las indicaciones del personal operativo en los parabuses, respetar las filas y mantener el orden para agilizar el ascenso y la salida de las unidades.