¿A qué hora comienzan los festejos en el Ángel de la Indepencia?: música electrónica y fiesta gratuita en CDMX

DJs internacionales, talento nacional y acceso gratuito marcarán la celebración para recibir el 2026 en Paseo de la Reforma.

La Ciudad de México se prepara para despedir el año y recibir el 2026 con una gran celebración en uno de sus puntos más emblemáticos: el Ángel de la Independencia, donde se llevará a cabo una fiesta masiva y gratuita de música electrónica la noche del 31 de diciembre.

El evento, organizado con el apoyo del Gobierno de la CDMX, convertirá un tramo de Paseo de la Reforma en una enorme pista de baile al aire libre, con producción de gran formato que incluirá escenario, pantallas, iluminación y sonido profesional.

DJs internacionales y talento nacional

La celebración contará con la participación de DJs y proyectos musicales de talla internacional y nacional, enfocados en distintos géneros de la música electrónica. Entre los actos confirmados destacan presentaciones especiales de MGMT (DJ Set), Arca (DJ Set), Kavinsky (Live) y Jehnny Beth, así como talento mexicano como Mariana BO, 3BALLMTY y Ramiro Puente.

El objetivo es ofrecer una experiencia musical diversa y gratuita para miles de asistentes que se darán cita para esperar el conteo regresivo de la medianoche.

Horarios y acceso

La fiesta de Año Nuevo en el Ángel de la Independencia iniciará desde las 18:00 horas del 31 de diciembre y se extenderá hasta aproximadamente las 02:00 horas del 1 de enero de 2026.El acceso será libre y abierto al público, sin necesidad de boletos.

Seguridad y recomendaciones

Debido a la alta afluencia esperada, autoridades capitalinas implementarán un operativo especial de seguridad, además de cortes viales temporales en Paseo de la Reforma desde la tarde del martes 31 de diciembre.

Se recomienda a los asistentes:

Llegar con anticipación

Usar transporte público

Evitar llevar objetos peligrosos

Celebrar de manera responsable

La fiesta de Año Nuevo en el Ángel de la Independencia se perfila como uno de los eventos más grandes y atractivos para cerrar el 2025 y dar la bienvenida al nuevo año en la capital del país.