Alerta sísmica CDMX: Cómo reportar fallas en los altavoces en Ciudad de México

En dónde reportar fallas en los altavoces de la alerat sísmica Especial

Este viernes 2 de enero, un sismo de 6.6 grados tomó por sorpresa a todos los habitantes de la CDMX y el área metropolitana. El detonante que puso en alerta a los ciudadanos de la capital fue ese sonido proveniente de los altavoces instalados en distintos puntos de la metrópoli: la alarma sísmica.

Es una señal que representa preparación, comunidad y resiliencia ante la incertidumbre. No obstante, a pesar de las múltiples pruebas y correcciones que se han hecho a este sistema de prevención, aún persisten las fallas.

A pesar de ello, hay una ruta para reportarlo, para corregirlo, para recuperar la confianza en un instrumento clave de protección civil. Y más importante aún: tu voz puede hacer la diferencia.

Las fallas en los altavoces de alerta sísmica no son un asunto menor. Cuando un dispositivo no funciona —ya sea por daño, corte de energía, mal mantenimiento o vandalismo— se pone en riesgo la capacidad de advertir a miles de personas que, en cuestión de segundos, podrían necesitar conocer un sismo inminente o un evento de alto riesgo.

Así que saber cómo reportar una falla no es solo una instrucción técnica: es una herramienta de seguridad que puede salvar vidas, desde Iztapalapa hasta Polanco, de Coyoacán a la Roma.

📖 Descarga #gratis la "Guía para saber qué hacer en caso de sismo", con información puntual sobre cómo proceder antes, durante y después de un movimiento telúrico, qué hacer durante el alertamiento sísmico, qué hacer en caso de quedar atrapado por un derrumbe y la identificación… pic.twitter.com/S9NCQJEKC6 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 2, 2026

¿Cómo reportar un altavoz que no suena o no funciona?

Si notas que un altavoz está fallando, ya sea que no emite sonido, parece apagado o presenta daños visibles, esto es lo que puedes hacer:

1. Identifica el punto exacto

Antes de reportar, anota lo más preciso posible:

Calle y número

Colonia

Referencias cercanas (paradas de camión, tiendas, plazas, escuelas, etc.)

Esto facilitará que la autoridad responsable localice y revise el dispositivo de inmediato.

2. Llama a los canales oficiales de atención

Puedes reportar la falla a través de:

Línea de emergencia 911

Explica que detectaste un altavoz de alerta sísmica que no funciona o está dañado. Esto ayuda a canalizar tu reporte directamente a servicios de emergencia y protección civil.

Centro de atención ciudadana de la Ciudad de México

Desde ahí derivan tu reporte a la Secretaría correspondiente para revisión técnica.

3. Hazlo también por medios digitales

Hoy en día hay plataformas de atención ciudadana donde puedes registrar fallas revisando funciones especializadas o reportes comunitarios. Aunque no siempre sustituyen una llamada directa, pueden servir como evidencia complementaria.

¿Quién atiende estos reportes y qué sucede después?

Al recibir tu reporte, la autoridad encargado —como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) o instancias delegacionales — debe:

Registrar tu reporte en sus sistemas Enviar una brigada técnica Verificar el estado real del altavoz Reparar, reemplazar o reubicar el dispositivo si es necesario

📢👂🏼 ¿Detectaste que un altavoz no funcionó?

Tu reporte es importante. Solicita su revisión en 👉🏽 https://t.co/NZP930JRGK

y genera tu folio.#LocatelContigo pic.twitter.com/PZ633cbIJz — @locatel_mx (@locatel_mx) January 2, 2026

Este proceso, aunque no siempre es instantáneo, tiene un solo norte: volver a colocar el sistema de aviso en óptimas condiciones, para que cuando el próximo sismo ocurra, la alerta llegue a cada esquina de la ciudad.

Finalmente, cada altavoz representa a vecinos, estudiantes, trabajadores y caminantes que confían en que, ante una amenaza, serán avisados con tiempo para resguardar a su familia, su hogar o su trabajo.