Sismo de 6.5 en San Marcos: 500 casas dañadas, 4 lesionados y la alerta sísmica en todo México

La mañana del 2 de enero de 2026, justo a las 07:58 horas, un potente sismo de 6.5 grados remeció el sur de México con epicentro en San Marcos, Guerrero.

El movimiento telúrico se sintió desde la costa hasta la Ciudad de México, activando la alerta sísmica y provocando evacuaciones masivas en edificios y oficinas públicas.

El Servicio Sismológico Nacional reportó que el sismo fue intenso y prolongado, con varias réplicas que siguieron minutos después del evento principal, poniendo a prueba la coordinación de Protección Civil y de los ciudadanos.

Daños en San Marcos y comunidades cercanas

En San Marcos y sus alrededores, las autoridades locales han contabilizado alrededor de 500 viviendas con daños de distintos niveles, desde fisuras profundas en muros hasta colapsos parciales de estructuras residenciales.

Estas afectaciones no solo se limitan a muros agrietados: se reportaron desprendimientos de paredes completas y en algunos casos, daños estructurales que requerirán evaluación profesional y trabajos de recuperación a largo plazo.

Lesionados y reporte preliminar

Hasta el momento, Protección Civil municipal ha informado de cuatro personas lesionadas con heridas de diversa consideración que fueron atendidas por los servicios de emergencia.

Aunque hay versiones de un posible fallecimiento indirecto por pánico o accidente asociado a la evacuación, esta información todavía se encuentra en proceso de confirmación oficial.

¿Cómo se vivió el sismo en la CDMX y otras regiones?

En la Ciudad de México y otras entidades cercanas, muchas personas evacuaron sus lugares de trabajo y vivienda tras sentir el movimiento, lo que generó escenas de nerviosismo pero también de disciplina en la activación de los protocolos de emergencia.

La alerta sísmica sonó en distintos puntos, impulsando a miles a salir de sus oficinas y casas en cuestión de segundos, tal como marca el protocolo para este tipo de eventos.

¿Por qué tiembla en México?

México se encuentra en una zona de intensa actividad sísmica por el choque y subducción de placas tectónicas, especialmente entre la placa de Cocos y la placa Norteamericana frente a las costas del Pacífico. Esta interacción constante genera frecuentes temblores en estados como Guerrero donde las tensiones acumuladas pueden liberarse en sismos fuertes como el de hoy.

Consejos y qué sigue después de un temblor

Tras un sismo de esta magnitud, las autoridades recomiendan:

Revisar estructuralmente las viviendas antes de regresar.

Mantener kits de emergencia listos (agua, alimentos no perecederos, linternas).

Reportar grietas profundas, columnas dañadas o paredes inestables.

Estar atentos a réplicas que pueden seguir en las próximas 24-48 horas.

La prevención y la calma siguen siendo las mejores herramientas para enfrentar estos fenómenos naturales.