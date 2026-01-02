Metrópoli

Un fuerte movimiento telúrico con epicentro en Guerrero activó la alerta sísmica en CDMX y otras entidades, provocando daños en distintos puntos y un fallecimiento

Así se vivió el sismo HOY, viernes 2 de enero de 2026, en CDMX; estos daños provocó en el Metro y algunos edificios

Por Areli Méndez C.
Así se vivió el sismo de este viernes 2 de enero de 2026 en distintos puntos de la CDMX
Así se vivió el sismo de este viernes 2 de enero de 2026 en distintos puntos de la CDMX

La mañana del 2 de enero de 2026 sorprendió a millones de personas en México con un fuerte sismo de magnitud 6.5 que tuvo su epicentro a unos 15 km al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero. El movimiento se registró cerca de las 07:58 horas, activó la alerta sísmica y se sintió con intensidad en Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Oaxaca y otros estados.

Este no fue un temblor menor: por su magnitud y la distancia a la ciudad, muchos capitalinos despertaron bruscamente con la alerta, salieron a las calles y compartieron sus experiencias en redes sociales y grupos vecinales.

Alcaldía Benito Juárez

Fueron reportados dos incidentes: la caída de un árbol y de un poste. En ninguno de los casos hubo registro de personas lesionadas.

Así mismo, de acuerdo con la información en redes sociales de C4 Jiménez, un adulto mayor perdió la vida al tratar de evacuar su edificio.

Zona Centro

Algunas personas que, por protocolo, no pueden bajar de su edificio, grabaron el choque entre inmuebles con bastante altura.

Así mismo, fueron reportados daños ligeros en el hotel Holiday Inn Express que está al lado de Reforma 222. Hasta el momento no hay reportes de daño estructural mayor.

Así fue el movimiento en el Ángel de la Independencia.

Este fue el momento exacto de la explosión al interior de una subestación eléctrica en la calle Artículo 123.

San Antonio Abad y la Narvarte

El sismo de magnitud 6.5 hizo que varios edificios se movieran visiblemente en San Antonio Abad y la Narvarte este viernes por la mañana.

Centros penitenciarios

En estos centros de la CDMX, personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la SSC reportó que las personas privadas de la libertad y los trabajadores evacuaron sin contratiempos a los puntos de reunión, y se activaron los protocolos con éxito.

¿Hubo daños o víctimas? Primeros balances oficiales

Al momento de esta publicación, las autoridades han reportado un "saldo blanco inicial": no se han confirmado daños estructurales masivos ni un número considerable de heridos.

Organismos de respuesta y protección civil desplegaron sobrevuelos y recorridos para evaluar posible afectación en inmuebles y vialidades, mientras que los capitalinos revisan sus casas y edificios tras el movimiento.

Sin embargo, en redes sociales se han reportado daños en el Hospital La Raza, la estación del Metro Chabacano y el edificio Veracruz en Tlatelolco. Aún no se confirma la gravedad de las afectaciones y si podría haber algún desalojo.

