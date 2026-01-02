Así se vivió el sismo HOY, viernes 2 de enero de 2026, en CDMX; estos daños provocó en el Metro y algunos edificios

Así se vivió el sismo de este viernes 2 de enero de 2026 en distintos puntos de la CDMX

La mañana del 2 de enero de 2026 sorprendió a millones de personas en México con un fuerte sismo de magnitud 6.5 que tuvo su epicentro a unos 15 km al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero. El movimiento se registró cerca de las 07:58 horas, activó la alerta sísmica y se sintió con intensidad en Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Oaxaca y otros estados.

Este no fue un temblor menor: por su magnitud y la distancia a la ciudad, muchos capitalinos despertaron bruscamente con la alerta, salieron a las calles y compartieron sus experiencias en redes sociales y grupos vecinales.

Alcaldía Benito Juárez

Fueron reportados dos incidentes: la caída de un árbol y de un poste. En ninguno de los casos hubo registro de personas lesionadas.

Continúa la revisión en las 16 alcaldías por el sismo de esta mañana.



Se registró un conato de incendio por una subestación eléctrica en Artículo 123, atendido por @Bomberos_CDMX.



En la alcaldía Benito Juárez tenemos reportados dos incidentes: la caída de un árbol y de un…

Así mismo, de acuerdo con la información en redes sociales de C4 Jiménez, un adulto mayor perdió la vida al tratar de evacuar su edificio.

MUERE HOMBRE de la 3ª EDAD MIENTRAS EVACUABA su EDIFICIO DURANTE EL SISMO

En este edifico de Obrero Mundial @BJAlcaldia murió Javier Manzo de 67 años.

Bajaba del depa 503 pero murió en el 2º piso.

En este edifico de Obrero Mundial murió Javier Manzo de 67 años. Bajaba del depa 503 pero murió en el 2º piso. Todo indica q se infartó y cayó en este pasillo.

Zona Centro

Algunas personas que, por protocolo, no pueden bajar de su edificio, grabaron el choque entre inmuebles con bastante altura.

Así mismo, fueron reportados daños ligeros en el hotel Holiday Inn Express que está al lado de Reforma 222. Hasta el momento no hay reportes de daño estructural mayor.

Pues sí hay daños después del sismo… como el hotel Holiday Inn Express que está al lado de Reforma 222.

Así fue el movimiento en el Ángel de la Independencia.

🚨 ASÍ EL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA DURANTE EL #SISMO



Usuarios de redes captaron cómo se balanceaba el Ángel de la Independencia en la CDMX durante el sismo de magnitud 6.5 registrado esta mañana, con epicentro en San Marcos, Guerrero; hasta el momento no se reportan…

Este fue el momento exacto de la explosión al interior de una subestación eléctrica en la calle Artículo 123.

Este fue el momento exacto de la #explosión en una subestación eléctrica en la calle Artículo 123, en la colonia Centro, #CDMX, tras el #sismo de magnitud 6.5 con epicentro en #Guerrero.



Los bomberos atendieron de inmediato el incendio y lograron apagar el fuego. No se… pic.twitter.com/wYbH7prdez — Nacho Lozano (@nacholozano) January 2, 2026

San Antonio Abad y la Narvarte

El sismo de magnitud 6.5 hizo que varios edificios se movieran visiblemente en San Antonio Abad y la Narvarte este viernes por la mañana.

🚨🏙️ El sismo de magnitud 6.5 hizo que varios ediciones se movieran visiblemente en San Antonio Abad y la Narvarte este viernes por la mañana.



Hasta el momento, se realizaron recorridos de verificación tras el incidente.



👉 Revisa la información oficial en el link en bio 🔗



📹… pic.twitter.com/dgz8LjoSWj — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) January 2, 2026

Centros penitenciarios

En estos centros de la CDMX, personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la SSC reportó que las personas privadas de la libertad y los trabajadores evacuaron sin contratiempos a los puntos de reunión, y se activaron los protocolos con éxito.

En los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la SSC reporta que las personas privadas de la libertad y los trabajadores evacuaron sin contratiempos a los puntos de reunión, y se activaron los protocolos…

¿Hubo daños o víctimas? Primeros balances oficiales

Al momento de esta publicación, las autoridades han reportado un "saldo blanco inicial": no se han confirmado daños estructurales masivos ni un número considerable de heridos.

Organismos de respuesta y protección civil desplegaron sobrevuelos y recorridos para evaluar posible afectación en inmuebles y vialidades, mientras que los capitalinos revisan sus casas y edificios tras el movimiento.

Sin embargo, en redes sociales se han reportado daños en el Hospital La Raza, la estación del Metro Chabacano y el edificio Veracruz en Tlatelolco. Aún no se confirma la gravedad de las afectaciones y si podría haber algún desalojo.