Listo, calendario 2026 del Mercado de Trueque

Calendario del Mercado del Trueque 2026

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, presentó el calendario 2026 del Mercado de Trueque, una iniciativa que invita a la ciudadanía a separar sus residuos y canjearlos por productos sustentables con el fin de fortalecer la cultura ambiental y el consumo responsable.

Se trata de un programa de educación ambiental enfocado en la separación de residuos sólidos domésticos desde el origen y en la promoción del reciclaje. Este programa tiene como objetivos la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, así como la mitigación del cambio climático en la Ciudad de México.

¿Qué residuos pueden intercambiarse?

Durante 2026, el Mercado de Trueque se realizará una vez al mes en diferentes puntos de la ciudad, en un horario de 8:00 a 13:00 horas.

Es un evento gratuito en el que se reciben latas de aluminio, fierro, botellas de vidrio, plásticos PET y HDPE; así como papel, cartón, envases de tetrapak, aceite de cocina usado, residuos electrónicos y eléctricos.

Los residuos deben entregarse limpios, separados, compactos y ordenados. Estos materiales se canjean por puntos verdes para obtener diversos productos sustentables.

No se reciben focos, cartón de huevo, tapitas, unicel, ropa ni juguetes. El mínimo de residuos por persona será de un kilogramo y el máximo de cinco kilogramos. Por ejemplo, se puede llevar dos kilogramos de vidrio y tres kilogramos de PET, siempre que estén debidamente separados.

Calendario 2026 del Mercado de Trueque:

11 de enero – Bosque de San Juan de Aragón

8 de febrero – Parque Tezozómoc

8 de marzo – Bosque de Tlalpan

12 de abril – Zoológico Los Coyotes

10 de mayo – Parque Ecológico de Xochimilco

14 de junio – Macroplaza, alcaldía Iztapalapa

12 de julio – Bosque de Tlalpan

9 de agosto – Alcaldía Iztacalco

13 de septiembre – Metro Tlatelolco

11 de octubre – Parque Ecológico de Xochimilco

8 de noviembre – Bosque de San Juan de Aragón

13 de diciembre – Parque Tezozómoc

El Mercado de Trueque es itinerante con el fin de llevarlo a distintos puntos de la ciudad brindando la oportunidad a más personas de participar y aprender sobre reciclaje y la correcta disposición de los residuos orgánicos e inorgánicos; sin embargo, las fechas y sedes estarán sujetas a cambios, por lo que se recomienda consultar las redes sociales oficiales para conocer cualquier actualización.

Con el Mercado de Trueque, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Sedena, impulsa la participación ciudadana en acciones cotidianas que contribuyen a la reducción de residuos, el reciclaje y la transición de la economía lineal hacia una economía circular.