SISMO en CDMX hoy viernes 2 de enero: magnitud, epicéntro y como afectó a la CDMX

Sismo este 2 de enero alerta a capitalinos

Este viernes 2 de enero de 2026, un sismo ocurrido a las 7:58 am alertó a los capitalinos, quienes, con ayuda de la activación de la Alerta Sísmica, lograron tomar precauciones previas al inicio del siniestro.

Tras la activación de la Alerta Sísmica, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX de la mano de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, iniciaron con el protocolo de seguridad con el sobrevuelo de 5 Cóndores para realizar sobrevuelos en las 16 alcaldías.

Continuamos el protocolo de atención tras el sismo.

Tras primer vuelo de cóndores, de @SSC_CDMX no se reportan afectaciones.



La @SOBSECDMX realiza recorridos en infraestructura como puentes; lo mismo que todos los sistemas de la Red de Movilidad.



Cualquier reporte lo atendemos… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 2, 2026

De acuerdo con la información de algunos vecinos de la Colonia Roma, el movimiento telúrico provocó un apagón, así como la caída de internet y servicios telefónicos.

El temblor ha provocado diversos apagones luego del registro de la explosión de diversos transformadores y choques de cables de luz en diversas áreas de la zona centro de la capital.

Hasta el momento, el Sismológico Nacional informó que el sismo tuvo origen en las costas de Acapulco con una intensidad de 6.5; sin embargo, hasta las 8:11 am no han brindado información sobre lo ocurrido en la capital.

SISMO Magnitud 6.5 Loc 4 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.77 Lon -99.41 Pf 5 km pic.twitter.com/CjU4Mrq9cR — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 2, 2026

Así fue como el temblor de este viernes 2 de enero interrumpió la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Así fue como el sismo de 6.5 grados interrumpió la mañanera de Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) en Palacio Nacional este 2 de enero pic.twitter.com/91XyzUO5N6 — GlobaLAT (@globaLATvideo) January 2, 2026

En punto de las 8:53 am, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó que, hasta el momento, se ha registrado un saldo blanco en la CDMX, sin afectaciones de manera preliminar en infraestructura estratégica y que la Red de Movilidad Integrada reinició la operación del servicio de transporte sin problemas.

El sismo de esta mañana tuvo una intensidad de 6.5, con epicentro en San Marcos, Guerrero y tuvo una larga percepción en Ciudad de México.



Nos mantenemos en comunicación con la Presidenta @ClaudiaShein



Al momento tenemos saldo blanco; continuamos recibiendo reportes de las… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 2, 2026

NOTICIA EN DESARROLLO.