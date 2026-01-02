Metrópoli

¿Encendió la Alerta Sísmica? Esto es todo lo que tienes que saber sobre el temblor registrado esta mañana

SISMO en CDMX hoy viernes 2 de enero: magnitud, epicéntro y como afectó a la CDMX

Por Areli Méndez C.
Sismo este 2 de enero alerta a capitalinos
Este viernes 2 de enero de 2026, un sismo ocurrido a las 7:58 am alertó a los capitalinos, quienes, con ayuda de la activación de la Alerta Sísmica, lograron tomar precauciones previas al inicio del siniestro.

Tras la activación de la Alerta Sísmica, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX de la mano de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, iniciaron con el protocolo de seguridad con el sobrevuelo de 5 Cóndores para realizar sobrevuelos en las 16 alcaldías.

De acuerdo con la información de algunos vecinos de la Colonia Roma, el movimiento telúrico provocó un apagón, así como la caída de internet y servicios telefónicos.

El temblor ha provocado diversos apagones luego del registro de la explosión de diversos transformadores y choques de cables de luz en diversas áreas de la zona centro de la capital.

Hasta el momento, el Sismológico Nacional informó que el sismo tuvo origen en las costas de Acapulco con una intensidad de 6.5; sin embargo, hasta las 8:11 am no han brindado información sobre lo ocurrido en la capital.

Así fue como el temblor de este viernes 2 de enero interrumpió la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En punto de las 8:53 am, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó que, hasta el momento, se ha registrado un saldo blanco en la CDMX, sin afectaciones de manera preliminar en infraestructura estratégica y que la Red de Movilidad Integrada reinició la operación del servicio de transporte sin problemas.

NOTICIA EN DESARROLLO.

