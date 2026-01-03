Con banderas venezolanas, protestan en la Embajada de EU en México por captura de Nicolás Maduro

Protestas en la Embajada de Estados Unidos Se manifiestan en la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México luego de que se informara que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fuera detenido por un golpe militar ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump. (Gustavo Alberto/Cuartoscuro)

Desde la mañana de el Sábado, colectivos solidarios con el gobierno venezolano se concentraron frente a la nueva sede de la embajada de Estados Unidos en México para expresar su rechazo a las acciones militares estadounidenses en Venezuela y a la captura del presidente Nicolás Maduro, quien enfrentaría cargos de narcoterrorismo y sería juzgado en Nueva York.

La movilización se desarrolló en las colonias Irrigación, Polanco y la zona de Legaria, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La protesta comenzó alrededor de las 10:00 horas, luego de que se difundiera una convocatoria en redes sociales para reunir a integrantes de diversas organizaciones, entre ellas la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, la Internacional Antifascista y otros colectivos afines.

Las cifras de asistencia variaron a lo largo del día, con reportes iniciales de decenas de personas y concentraciones que llegaron a sumar alrededor de 250 manifestantes.

Durante el mitin, los asistentes portaron banderas de Venezuela y Palestina, así como pancartas con mensajes como “América Latina no es el patio trasero de EU”, “Venezuela no es amenaza, su pueblo es la esperanza” y “Si tocan a uno nos tocan a todos”; entre las consignas más repetidas se escucharon “Venezuela, escucha, México está en tu lucha” y “No a la guerra contra la República Bolivariana de Venezuela” .

La movilización incluyó pintas en la entrada de la sede diplomática, el lanzamiento de huevos y en un momento, una piedra contra las instalaciones, también se bloquearon vialidades como la Calzada Legaria con dirección a Río San Joaquín, lo que obligó al cierre de calles en la zona durante varias horas.

Ante la protesta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó cerca de 250 elementos con equipo antimotines, quienes se mantuvieron vigilando el desarrollo de la manifestación.

Hubo confrontaciones verbales aisladas entre algunos manifestantes y policías, aunque los organizadores insistieron en mantener un carácter pacífico y evitar provocaciones.

Las demandas centrales de la protesta fueron la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, así como el cese inmediato de las acciones militares de Estados Unidos en territorio venezolano, pues los manifestantes calificaron la operación como una invasión, una intervención extranjera y una violación a la soberanía de Venezuela, advirtiendo que este tipo de acciones representan una amenaza para América Latina.

Poco después de la 1 de la tarde, un grupo de manifestantes comenzó a retirarse de las inmediaciones de la embajada estadounidense y se dirigió hacia la embajada de Venezuela en Ciudad de México, mientras otros permanecieron por más tiempo en la zona.

Reacción de Claudia Sheinbaum

Esta concentración se da poco después de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazara la intervención militar y recordó el Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas donde dice: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.

Por su parte, Salbador Ferrer, del Sindicato Independiennte de la Universidad Autónoma Metropolitana (Situam), sostuvo que el ataque constituyó una “violación de la soberanía” venezolana y llamó a “las fuerzas progresistas” del mundo a impulsar una campaña internacional, con protestas frente a embajadas estadounidenses en distintos países.

Por su parte, Lissett Magno Jaramillo, consejera del oficialista partido Morena en Toluca, destacó que “América Latina después de 35 años vuelve a ser bombardeada” y denunció que, a su juicio, a Washington no le “fue suficiente” con Gaza, con Siria o con Irán.

“Quieren más, van por más”, comentó y alertó que, si no se defiende la soberanía regional, “mañana puede ser México” u otras naciones como Brasil o Colombia.

En el mismo acto, la diputada federal Malena Rosales definió que México es un país que “está en contra de la guerra, en contra de las injusticias”, y llamó a la unidad nacional frente a lo que describió como una agresión “planeada por muchos años”.

“Dictadores son los de los Estados Unidos. Dictadores son los de la guerra, esos que invaden países libres, soberanos, pequeños países, pero también grandes países como Venezuela, como Irán, como Irak, como todo lo que represente estar en contra de sus valores de lucro y de riqueza, de robo, de invasión y de guerra”, finalizó Rosales.