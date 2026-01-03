Gobierno de Ciudad Naucalpan llama a aprovechar bonificaciones en pago de predial y agua 2026

El Gobierno de Ciudad Naucalpan convocó a las y los contribuyentes a aprovechar las bonificaciones vigentes en el pago del impuesto predial y del servicio de agua para el ejercicio fiscal 2026, las cuales fueron aprobadas por el Cabildo y entraron en vigor a partir del 2 de enero. Estas medidas buscan apoyar la economía de las familias naucalpenses y, al mismo tiempo, fortalecer las finanzas municipales para la atención de servicios y obras públicas.

De acuerdo con la autoridad municipal, los descuentos por pago anticipado y cumplimiento se aplicarán de manera escalonada durante los primeros tres meses del año. En enero, las y los contribuyentes podrán obtener un descuento del 8 por ciento; en febrero, la bonificación será del 6 por ciento, y en marzo, del 4 por ciento. Estos estímulos están dirigidos a incentivar el pago oportuno y reconocer a quienes mantienen sus contribuciones al corriente.

Además de los descuentos generales, el Gobierno de Ciudad Naucalpan informó que también se contemplan bonificaciones especiales para grupos en situación de vulnerabilidad, así como estímulos adicionales para contribuyentes cumplidos, con el objetivo de garantizar un esquema más justo y equitativo. Estas medidas buscan que sectores como personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros grupos prioritarios puedan acceder a facilidades que les permitan cumplir con sus obligaciones fiscales sin afectar su economía.

Para facilitar el trámite y evitar largas filas, el municipio dispuso de diversas opciones de pago, entre las que se incluyen receptorías municipales, cajas recaudadoras temporales instaladas en distintos puntos de la ciudad, así como la modalidad de pago en línea, que permite realizar el proceso de manera rápida y segura desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Las autoridades detallaron que los horarios de atención para el pago presencial serán de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas, y sábados, de 8:00 a 15:00 horas, con el fin de brindar mayores facilidades a las y los contribuyentes que no pueden acudir entre semana. Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a consultar la información completa sobre sedes, horarios y beneficios específicos en los materiales informativos oficiales.

El Gobierno municipal destacó que el cumplimiento en el pago del predial y del agua es fundamental para el desarrollo de Naucalpan, ya que estos recursos se destinan a la mejora de servicios públicos, mantenimiento de infraestructura, seguridad, alumbrado, limpieza y programas sociales que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

Finalmente, la administración de Ciudad Naucalpan reiteró su compromiso de trabajar con responsabilidad y cercanía, impulsando acciones que hagan más sencillo y accesible el cumplimiento de las contribuciones municipales. La invitación a las y los ciudadanos es a aprovechar los beneficios vigentes durante los primeros meses de 2026 y contribuir al fortalecimiento del municipio, bajo el principio de que un gobierno eficiente se construye con la participación de todas y todos.