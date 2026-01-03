Inicia en Huixquilucan campaña de descuentos por pronto pago de predial para 2026

Con el objetivo de apoyar la economía familiar en la denominada “cuesta de enero” y promover el cumplimiento responsable de las obligaciones fiscales, el Gobierno municipal de Huixquilucan puso en marcha una nueva campaña de descuentos y bonificaciones por el pronto pago del impuesto predial, la cual estará vigente durante los tres primeros meses de 2026.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que esta campaña, aprobada por unanimidad por el Ayuntamiento, busca incentivar a los contribuyentes a mantener al corriente el pago de sus impuestos, y al mismo tiempo contribuir con recursos que se destinan a proyectos y programas que benefician a las tres zonas del municipio.

Durante enero, quienes realicen el pago anual anticipado del predial recibirán un descuento del 8%, mismo porcentaje que se aplica como estímulo adicional para quienes se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales. En febrero, la bonificación será del 6% más 6% adicional para contribuyentes cumplidos, mientras que en marzo el incentivo será de 4% más 2% extra para quienes mantienen sus pagos al día.

Además de estos beneficios generales, el ayuntamiento estableció condiciones especiales para sectores vulnerables. Personas pensionadas o jubiladas, aquellas en situación de orfandad, con discapacidad, viudas o viudos, así como madres o padres solteros sin ingresos fijos, entre otros grupos, podrán acceder a descuentos de hasta 34% en el pago del impuesto predial durante el periodo de la campaña.

Este tipo de medidas se enmarca también en acciones similares de otros municipios del Estado de México, donde se han implementado bonificaciones escalonadas para incentivar el pago oportuno de predial y otros servicios, siguiendo lo establecido en las leyes de ingresos municipales para 2026.

La presidenta municipal hizo un llamado a los contribuyentes a aprovechar estos incentivos y a cumplir con sus obligaciones fiscales desde el inicio del año, “ya que esto no solo representa un ahorro directo para las familias, sino que fortalece las finanzas públicas locales y permite atender servicios y obras que benefician directamente a la población”, señaló Contreras Carrasco.

Para facilitar el pago, los contribuyentes pueden acudir a las cajas de la Tesorería Municipal ubicadas en el Palacio Municipal, el Centro Administrativo Pirules y la Plaza Andador Fresko, donde también se han habilitado cajas móviles. Asimismo, el Ayuntamiento ofrece la opción de realizar el pago en línea a través de su sitio oficial, lo que permite evitar filas y agilizar el trámite.

Los horarios de atención para el pago presencial son de lunes a jueves de 09:00 a 17:00 horas, los viernes de 09:00 a 15:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas en las instalaciones de Plaza Andador. Para información adicional, los ciudadanos pueden comunicarse al número de WhatsApp habilitado por la Tesorería Municipal.

Con esta campaña, el municipio de Huixquilucan refuerza su compromiso con la ciudadanía, facilitando el cumplimiento fiscal y ofreciendo estímulos que alivian la carga económica de las familias en los primeros meses del año.