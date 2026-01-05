Con Mega Rosca en el Ángel, concluye el ciclo de celebraciones de fin de año

Mega Rosca de Reyes 2026 se realiza en 15 puntos de la CDMX

La Mega Rosca de Reyes 2026 se llevó a cabo en 15 puntos de la Ciudad de México, como parte de las actividades con las que el Gobierno capitalino cerró la temporada decembrina. El acto principal se realizó en el Ángel de la Independencia, donde autoridades locales, representantes del sector privado y organizaciones sociales participaron en la distribución de rosca, leche y juguetes para niñas y niños.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la celebración del Día de Reyes representa una tradición familiar, y también un espacio para visibilizar temas relacionados con el bienestar de la infancia. Por ello, llamó a que los juguetes entregados no reproduzcan estereotipos de género ni fomenten la violencia, y enfatizó la importancia de promover el juego como una herramienta de desarrollo, imaginación y convivencia.La mandataria capitalina expuso que su administración trabaja en el fortalecimiento de la educación inicial, con el objetivo de que los Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil se consoliden como un derecho en la ciudad. Indicó que la intención es que niñas y niños cuenten con espacios públicos de atención desde su nacimiento, como parte de una política integral enfocada en la primera infancia.





Política social

Durante la jornada, las autoridades dijeron que es importante impulsar modelos de crianza basados en el respeto y la no violencia, tanto en el ámbito familiar como en las escuelas y comunidades.

En este sentido, la secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González, afirmó que las acciones del gobierno local buscan que niñas y niños puedan concentrarse en jugar y estudiar, y que desarrollen sus capacidades en un entorno de bienestar.

La Mega Rosca de Reyes contó con la colaboración de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares, así como de empresas como FEMSA y la panificadora La Esperanza, además de la Cruz Roja Mexicana y la Junta de Asistencia Privada. Estas organizaciones participaron en la elaboración y distribución de la rosca, así como en el suministro de leche y en la entrega de juguetes.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares, Julián Castañón Fernández, destacó que la Mega Rosca de Reyes cumple 27 años de realizarse en la capital y subrayó la relevancia cultural del pan dulce mexicano, al señalar que el país cuenta con más de dos mil variedades. También adelantó que para abril se prevé la realización de un Festival del Pan Dulce Mexicano.





Servicios públicos durante la jornada

Además de las actividades recreativas, el Gobierno de la Ciudad de México instaló módulos de vacunación y un módulo del Registro Civil en el Ángel de la Independencia. En estos espacios, las familias pudieron acceder de manera gratuita a la aplicación de vacunas y a la expedición de actas de nacimiento, como parte de los servicios ofrecidos durante la celebración.

La entrega de juguetes se realizó mediante un sistema de boletos de canje, con el fin de mantener el orden y garantizar que las niñas y niños asistentes recibieran un obsequio. Las autoridades hicieron llamados constantes a madres y padres para supervisar a sus hijas e hijos y evitar incidentes durante el desarrollo del evento.De acuerdo con información oficial, las actividades del Día de Reyes se replicaron de forma simultánea en distintos puntos de la ciudad, con dinámicas similares de reparto de rosca y juguetes. El Gobierno capitalino informó que la jornada transcurrió sin incidentes y en un ambiente familiar, marcando el cierre de las festividades decembrinas en la Ciudad de México.