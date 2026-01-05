Iztacalco inicia festejos de Día de Reyes con entrega de 10 mil juguetes

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, dio inicio a un programa de festejos dirigido a niñas y niños de la demarcación, que contempla la entrega de 10 mil juguetes en distintos puntos del territorio, así como actividades recreativas, con motivo de la celebración del Día de Reyes.

La primera entrega se realizó en la colonia Agrícola Pantitlán, donde se desarrolló una jornada festiva que incluyó espectáculos de payasos, juegos mecánicos, la tradicional rosca de Reyes y diversas sorpresas para las familias asistentes.

Niñas y niños recibieron juguetes adecuados a diferentes rangos de edad, entre ellos muñecas, pistas de carros, juegos de mesa para los más grandes y juguetes didácticos como cubos de destreza.

En su mensaje, la alcaldesa Lourdes Paz destacó las tradiciones y el colocar a la niñez como una prioridad dentro de las acciones de su administración. Señaló que este primer evento marca el arranque de una serie de celebraciones que se llevarán a cabo en distintas zonas de la alcaldía con el propósito de que la festividad llegue a más hogares.

“Con este evento damos inicio a los cinco festejos que realizaremos con motivo del Día de Reyes en la Alcaldía Iztacalco, con el objetivo de que todas las niñas y los niños puedan vivir una celebración digna, alegre y llena de ilusión.

“A través de actividades recreativas, juegos mecánicos, la tradicional rosca y la entrega de juguetes, buscamos fortalecer la convivencia familiar, promover la integración comunitaria y garantizar que la niñez de nuestra demarcación tenga espacios seguros de esparcimiento y bienestar”, expresó.

La edil subrayó que el Día de Reyes representa una fecha significativa para las familias, al simbolizar valores como la ilusión, la esperanza y la alegría, especialmente entre la población infantil.

En ese sentido, reiteró el compromiso de su gobierno con el desarrollo integral de niñas y niños, a quienes definió como el presente y el futuro del país.

Las actividades realizadas durante el festejo estuvieron orientadas no solo al entretenimiento, sino también a generar espacios de encuentro entre vecinos, madres, padres y cuidadores, en un ambiente de convivencia y participación comunitaria.

De acuerdo con lo informado por la alcaldía, las siguientes entregas de juguetes y celebraciones se llevarán a cabo en otros puntos de Iztacalco en los próximos días, como parte de una estrategia para ampliar el alcance de esta tradición.