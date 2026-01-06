Recicla tu Árbol de Navidad en CDMX: conoce los centros de colecta para entregar tus árboles y nochebuenas sin contaminar

Cada temporada decembrina, tras el brillo de la Navidad y la llegada de los Reyes Magos, surge una pregunta recurrente: “¿qué hago con el árbol natural y la planta de nochebuena? En la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) lanzó la campaña para recolectar estos residuos orgánicos y evitar que terminen en la basura o en la vía pública, donde podrían generar problemas ambientales o riesgos de incendio.
El objetivo es claro: aprovechar la materia orgánica de pinos y flor de nochebuena para elaborar composta y cobertura vegetal, recursos que nutren áreas verdes y proyectos de restauración ambiental en toda la capital.
Centros de acopio en CDMX: dónde, cuándo y cómo llevar tus plantas navideñas
Desde el 6 de enero hasta el 15 de febrero de 2026, diversos puntos de la ciudad están listos para recibir tus árboles de Navidad naturales y nochebuenas.
- Bosque de San Juan de Aragón (Huerto Educativo, Puerta 7): de martes a domingo, de 8:00 a 14:00 horas. Árboles y nochebuenas
- Mercado de Trueque (Acceso 1): 11 de enero, de 8:00 a 13:00 horas. Árboles y nochebuenas
- Parque Ecológico de Xochimilco (Caseta 1): todo enero, de martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas. Árboles y nochebuenas
Centros solo para nochebuenas
Si lo que quieres es entregar únicamente tu planta, también hay opciones:
- Parque Tezozómoc (Azcapotzalco) – Mercado de Trueque: 8 de febrero, de 8:00 a 13:00 horas
- Centro de Cultura Ambiental (CCA) Yautlica (Iztapalapa): todo enero
- Centro de Conservación Ambiental (CCA) Acuexcomatl (Xochimilco): todo enero
- Centro de Cultura Ambiental (CCA) Ecoguardas (Tlalpan): todo enero
Recuerda que antes de llevar tus plantas, deben estar libres de adornos, luces, cables, clavos y plásticos.
Cuando reciclas tu árbol natural, este se transforma en composta y cobertura vegetal, reduciendo residuos y apoyando la economía circular en la capital.
Los programas como el Mercado de Trueque, donde a menudo se entregan todo tipo de residuos reciclables a cambio de productos o compost, son aliados de estos esfuerzos y promueven la educación ambiental entre la población.