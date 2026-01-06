Mercado de Trueque CDMX 2026: recicla, gana productos sustentables y cuida el medio ambiente

Si has escuchado que en la CDMX hay un lugar donde puedes intercambiar "basura" por productos útiles, no es un mito. El Mercado de Trueque es una iniciativa ambiental gratuita que está atrayendo a capitalinos curiosos por transformar sus residuos reciclables en artículos sustentables, alimentos frescos, plantitas, etc.

Esta propuesta educativa es impulsada por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) con el objetivo de fomentar la separación de residuos, el reciclaje y el consumo responsable.

Aquí no se trata solo de deshacerte de tu cartón o tus latas de aluminio. La idea es que al llevar tus materiales limpios y bien separados, estos se conviertan en “puntos verdes” que puedes cambiar por productos ecológicos directamente en el mercado.

¿Cómo participar en el Mercado del Trueque CDMX?

Para participar solo necesitas:

Llevar tus residuos separados, limpios y compactos

El mínimo por persona es de 1 kg , y el máximo suele estar alrededor de 5 kg por edición

, y el máximo suele estar alrededor de por edición Los materiales aceptados incluyen latas de aluminio y fierro, botellas de vidrio, plásticos PET y HDPE, papel y cartón, envases tetrapak y aceite de cocina usado

No se aceptan focos, unicel, ropa ni juguetes en estas campañas.

¿Qué puedo conseguir en el Mercado del Trueque?

Una vez que tus residuos son pesados y convertidos en puntos verdes, puedes intercambiarlos por:

Hortalizas frescas y plantas cultivadas en la CDMX

y plantas cultivadas en la CDMX Productos orgánicos como jabones y shampoo ecofriendly

como jabones y shampoo ecofriendly Artículos fabricados con materiales reciclados (macetas hechas con plástico reutilizado)

Fechas y sedes del Mercado de Trueque 2026 en CDMX

Para que no te lo pierdas, aquí están algunas de las fechas confirmadas para este 2026. Todos los eventos son gratuitos y en horario matutino:

Enero 11 - Bosque de San Juan de Aragón

- Bosque de San Juan de Aragón Febrero 8 - Parque Tezozómoc

- Parque Tezozómoc Marzo 8 - Bosque de Tlalpan

- Bosque de Tlalpan Abril 12 - Zoológico Los Coyotes

- Zoológico Los Coyotes Mayo 10 - Parque Ecológico Xochimilco

- Parque Ecológico Xochimilco Junio 14 - Macroplaza Iztapalapa

- Macroplaza Iztapalapa Julio 12 - Bosque de Tlalpan

- Bosque de Tlalpan Agosto 9 - Alcaldía Iztacalco

- Alcaldía Iztacalco Septiembre 13 - Metro Tlatelolco

- Metro Tlatelolco Octubre 11 - Parque Ecológico Xochimilco

- Parque Ecológico Xochimilco Noviembre 8 - Bosque de San Juan de Aragón

- Bosque de San Juan de Aragón Diciembre 13 - Parque Tezozómoc

La recomendación es llegar temprano entre 8:00 y 13:00 hrs para aprovechar toda la experiencia y evitar filas largas. Este evento no es solo una manera de reciclar, es una fiesta ecológica donde se aprende jugando, donde la gente conversa sobre prácticas sustentables, se conoce a vecinos con intereses similares y se motiva a toda la ciudad a ponerse las pilas.

También se ha fortalecido la colaboración con organizaciones ambientales (como ECOCE) para garantizar que los residuos reciclables acaben en manos de empresas responsables y no en rellenos sanitarios.