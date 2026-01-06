Sepultan a motociclista atropellado en Iztapalapa; familia reclama justicia

Aspectos del velorio y salida del cortejo fúnebre del motociclista Roberto Hernández, atropellado y arrastrado por un auto en la alcaldía Iztapalapa. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

El fallecido fue sepultado este martes en medio de la consternación de familiares, amigos y vecinos que lamentan la manera abrupta en que se apagó su vida en medio de lágrimas — En el panteón de San Lorenzo Tezonco, en avenida Tláhuac, se vivió un ambiente de tristeza tras el entierro de Roberto Hernández, el motociclista que fue arrollado por una conductora que, hasta el día de hoy, sigue sin ser localizada por las autoridades.

El fallecido fue sepultado este martes en medio de la consternación de familiares, amigos y vecinos que lamentan la manera abrupta en que se apagó su vida en medio de lágrimas y pancartas que claman justicia y con frases como "Un beso hasta el cielo".

El accidente ocurrió en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, cuando el motociclista, que circulaba por la zona, fue impactado por una unidad conducida por una mujer que, según testigos, no se detuvo tras el impacto. El escape de la conductora ha generado indignación entre los vecinos y usuarios en redes sociales, quienes exigen a las autoridades agilizar su búsqueda y garantizar que responda por los hechos.

Aunque los detalles oficiales sobre cómo se desarrolló el accidente no han sido completamente esclarecidos, la versión preliminar apunta a que la mujer no habría respetado las normas viales, provocando una colisión que dejó al motociclista gravemente herido. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron el deceso del hombre poco después, ante la mirada atónita de quienes presenciaron el impacto.

Sepultan a motociclista este martes

La despedida del motociclista fue un momento íntimo y doloroso. Familiares y amigos lo sepultaron entre lágrimas y recuerdos, mientras vecinos llevan flores y palabras de consuelo a su tumba.

La ausencia de respuestas claras sobre la conductora que huyó ha sido uno de los puntos más dolorosos para quienes lo conocían. La comunidad reclama justicia y mayor seguridad vial, en un contexto donde los accidentes de tránsito lamentablemente son parte de la vida cotidiana de muchas alcaldías.

La búsqueda de la responsable continúa

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el caso ha sido clasificado como homicidio culposo por tránsito de vehículo. Mientras que el automóvil implicado en este accidente fue hallado en calles de Nezahualcóyotl. La Fiscalía ha pedido colaboración ciudadana para aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero, mientras las investigaciones siguen su curso.

Vecinos han difundido imágenes del accidente en redes sociales y han compartido testimonios que buscan aportar datos nuevos sobre la identidad de la conductora, de quien se sabe, es enfermera y responde al nombre de Gaby Gómez Córdoba.