Operativo en Xochimilco detecta descargas irregulares de aguas residuales

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México realizaron un operativo de inspección y atención de descargas de agua en los canales de Xochimilco, con la participación de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), la alcaldía Xochimilco y otras dependencias.A lo largo de las revisiones, personal técnico de Segiagua efectuó pruebas en campo mediante un laboratorio móvil para analizar las características de distintos puntos de descarga previamente identificados.

Los resultados arrojaron que tres de los cinco puntos inspeccionados correspondían a aguas pluviales, por lo que las autoridades determinaron que no representaban un riesgo de contaminación para los canales.

En otros dos casos, las pruebas identificaron descargas de aguas residuales que, según las autoridades, incumplían con la normatividad ambiental y administrativa vigente. Como parte de las medidas adoptadas, Sedema ordenó la clausura temporal total de las actividades relacionadas con estas descargas, mientras que Segiagua bloqueó los conductos involucrados.

Debido a esto, la alcaldía Xochimilco suspendió actividades en cuatro establecimientos por presuntas irregularidades relacionadas con la prestación de servicios sanitarios no autorizados, además de realizar verificaciones administrativas adicionales