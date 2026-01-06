Venustiano Carranza celebra el Día de Reyes con entrega de juguetes

La alcaldía realizó jornadas recreativas y de entrega de juguetes en distintos puntos de la demarcación

Con motivo del Día de Reyes 2026, la alcaldía Venustiano Carranza llevó a cabo jornadas de entrega de juguetes y actividades recreativas dirigidas a niñas y niños en diversas colonias de la demarcación.

Las actividades se realizaron en la Plaza Adolfo López Mateos, en la colonia Caracol; la Plaza del Ejecutivo, en la colonia Federal; la Plaza Aquiles Serdán, en la colonia Aquiles Serdán; el Parque Nicolás Bravo, en la colonia del mismo nombre, y el Parque del Obrero, en la colonia Aarón Sáenz.

En estos puntos, la alcaldesa Evelyn Parra encabezó los eventos, acompañada por la diputada federal Elena Segura y el diputado local Israel Moreno.

Durante las jornadas se entregaron juguetes como balones, muñecas, patinetas y juegos de mesa, con el objetivo de ofrecer espacios de recreación y fomentar el juego entre la población infantil de la demarcación, de acuerdo con información de la autoridad local.

Los eventos incluyeron juegos, presentaciones de payasos, inflables, juegos mecánicos y espectáculos musicales, así como el tradicional reparto de rosca de Reyes. También se contó con la participación de personas caracterizadas como los Reyes Magos, quienes convivieron con niñas y niños asistentes.

Además, se ofrecieron alimentos y bebidas a las familias que acudieron a las actividades.