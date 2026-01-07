Modernizarán Línea 3 del Metro: fecha de las obras y estaciones que cerrarán primero

Anuncian modernización de la Línea 3 del Metro: esto se sabe sobre el inicio de las obras

La modernización de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, que corre de Universidad a Indios Verdes, ya tiene fechas clave definidas por las autoridades capitalinas. Aunque el proyecto contempla una rehabilitación integral, los trabajos se realizarán de manera gradual para reducir las afectaciones a los usuarios.

Durante una conferencia de prensa de este 7 de enero, la mandataria informó que la intervención arrancará en los próximos días en la estación Universidad y contará con un presupuesto de 41 mil millones de pesos.

Primeros trabajos comenzarán en estación Universidad

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó que los primeros trabajos de modernización iniciarán en los próximos días en la estación Universidad, al sur de la ciudad. Estas labores forman parte de una fase inicial que contempla estudios técnicos, adecuaciones preliminares y trabajos de mantenimiento, principalmente en horarios nocturnos, por lo que no habrá cierres inmediatos del servicio.

Obras mayores arrancarán después del mundial

Después de la Copa Mundial de Futbol 2026 seguirán los trabajos en toda la Línea que contemplan la renovación de la tecnología y enfocados en la seguridad. En la conferencia señalaron que diariamente transporta a más de un millón de personas; la obra busca tener los menores cierres de estaciones.

¿Qué incluye la modernización de la Línea 3?

El proyecto de rehabilitación contempla:

• Renovación de vías y sistemas ferroviarios.

• Modernización de estaciones y equipamiento eléctrico.

• Mejoras en seguridad y accesibilidad.

• Posible incorporación de nuevos trenes.

Las autoridades han señalado que el objetivo es mejorar la seguridad, eficiencia y comodidad para los millones de usuarios que utilizan diariamente esta línea, una de las más antiguas y transitadas del Sistema de Transporte Colectivo Metro.



