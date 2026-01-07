CDMX expone preparativos para el Mundial FIFA 2026 ante embajadas y consulados

En el marco de la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó ante el cuerpo diplomático los avances y acciones que se realizan para recibir el Mundial FIFA 2026, del cual la capital del país será sede por tercera ocasión en junio próximo.

La justa deportiva representa una oportunidad para mostrar la capacidad organizativa del país y de la Ciudad de México para albergar eventos internacionales de gran escala, dijo.

Indicó que, desde el inicio de su administración, se han realizado trabajos durante 2024 y 2025 para preparar a la capital como sede mundialista.

“¿Qué es para nosotros el mundial? Es una oportunidad para que la ciudad pueda hacer una ventana del país, para que esta ciudad pueda presentarse como una ciudad mundialista, que tiene la capacidad no solo de organizar un mundial, sino todas las actividades deportivas de talla internacional”, declaró.

La jefa de Gobierno explicó que, en coordinación con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se busca que el Mundial tenga un enfoque social, con actividades que permitan la participación de la población más allá de los estadios.

Señaló que la intención es que el evento se viva en barrios, pueblos originarios y colonias de la ciudad, mediante festivales y actividades comunitarias relacionadas con el futbol.

Ante representantes de embajadas, consulados, la FIFA y gobiernos estatales, la jefa de Gobierno convocó al cuerpo diplomático a difundir que la Ciudad de México ofrece condiciones de seguridad, infraestructura y servicios turísticos para recibir a visitantes nacionales e internacionales.

En ese contexto, expuso avances en materia de seguridad, como la reducción de 13 por ciento en la incidencia delictiva en el último año, la incorporación de 3 mil 500 patrullas y la operación de 90 mil elementos de seguridad.

También informó sobre la ampliación del sistema de videovigilancia, con la adquisición reciente de 30 mil cámaras, que se suman a las ya existentes para un total de 135 mil dispositivos en la capital. De acuerdo con la mandataria, esta infraestructura posiciona a la Ciudad de México como una de las más videovigiladas de América Latina.

En materia económica, afirmó que la ciudad se ubica como la séptima economía del continente americano y cuenta con finanzas sanas. Añadió que estos recursos se destinan a la renovación y construcción de infraestructura pública, espacios públicos, mercados, escuelas, unidades deportivas y proyectos de movilidad, incluyendo el sistema de transporte colectivo Metro.

Como parte de las actividades previstas para el Mundial, la jefa de Gobierno señaló que se realizarán festivales futboleros en el Zócalo capitalino y en al menos otros 50 puntos de la ciudad. Además, informó que se rehabilitan 500 canchas de futbol, de las cuales 300 están a cargo del gobierno capitalino y 200 de las alcaldías. También se contempla un desfile mundialista de las culturas y los pueblos.Finalmente, anunció la organización de una clase masiva de futbol y de una “ola humana” en el Zócalo, con el objetivo de establecer nuevos récords Guinness durante el periodo mundialista.