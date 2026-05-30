Doble Hoy No Circula sábado 30 de mayo 2026: ¿el plan por contingencia ambiental fue activado? Esto debes saber

Mayo de 2026 ha llegado a su quinto sábado del mes. A diferencia de otros fines de semana, el programa Hoy No Circula sabatino tiene reglas especiales cuando el mes cuenta con cinco sábados, como ocurre este 30 de mayo de 2026.

Las dudas son: ¿habrá Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental? y ¿cuáles son las restricciones especiales?, por lo que en La Crónica de Hoy te ayudaremos a resolverlas.

¿Habrá Doble Hoy No Circula el 30 de mayo de 2026?

Hasta el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha decretado una Fase 1 de contingencia ambiental para el sábado 30 de mayo. Por ello, el Doble Hoy No Circula no se encuentra activo.

Aunque durante mayo se han registrado episodios de mala calidad del aire asociados a la temporada de ozono, las autoridades continúan monitoreando las condiciones atmosféricas antes de determinar medidas adicionales.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula en el quinto sábado del mes?

A diferencia de los primeros cuatro sábados del mes, el quinto sábado tiene una característica especial: las restricciones son más flexibles para una parte importante de los vehículos.

Autos que sí pueden circular

Este sábado podrán transitar sin problema:

Vehículos con holograma 00 .

. Vehículos con holograma 0 .

. Automóviles con holograma 1 , independientemente de la terminación de placa.

, independientemente de la terminación de placa. Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos para personas con discapacidad.

Unidades con Pase Turístico vigente.

Estas excepciones convierten al quinto sábado en una de las jornadas con menos restricciones dentro del programa ambiental.

Qué vehículos no circulan el sábado 30 de mayo

Aunque las reglas son más permisivas, algunos automóviles sí deberán quedarse en casa.

Restricciones vigentes

La limitación aplica principalmente para:

Vehículos con holograma 2 .

. Autos con placas foraneas

Autos sin placas

Autos con permisos provisionales

El horario del programa se mantiene de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México donde opera el esquema ambiental.