Cuajimalpa y Metrópolis se reúnen para coordinar acciones de desarrollo urbano

El alcalde se comprometió a actuar con firmeza contra construcciones irregulares, niveles no autorizados y desarrollos fuera de la ley

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, se reunió con Enrique Irazoque Palazuelos, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, con el objetivo fortalecer la coordinación institucional para impulsar un crecimiento responsable y seguro en Cuajimalpa.

Tras la reunión, el edil señaló que su administración actuará con firmeza contra construcciones irregulares, niveles no autorizados y desarrollos fuera de la ley, como parte de una estrategia para ordenar el crecimiento urbano de la demarcación.

Aseguró que su gobierno trabajará de manera coordinada con la administración capitalina para garantizar una mejor planeación urbana y hacer valer los reglamentos en materia de desarrollo urbano y vivienda.

“En mi gobierno va a prevalecer el orden, el respeto a las leyes y a los reglamentos de desarrollo urbano. Ni un solo nivel de más no autorizado, ni un centímetro a las casas, a los desarrollos que no lo tengan permitido así por ley”, dijo Orvañanos.

El alcalde sostuvo que Cuajimalpa arrastra desde hace años una situación de crecimiento descontrolado, por lo que aseguró que su administración buscará “meter en orden” a la demarcación, especialmente en zonas donde existan riesgos para la población.

Orvañanos también advirtió que, en caso de ser necesario, se procederá con la demolición de viviendas o construcciones en desarrollos que no cuenten con autorización.

“Vamos a demoler, si es necesario, las viviendas en los desarrollos que no estén autorizados y, desde luego, en zonas de riesgo vamos a ser implacables”, afirmó.

Destacó que la prioridad de su gobierno será proteger la vida de las familias, especialmente en zonas donde existan asentamientos o construcciones que representen algún peligro.

“Ni una sola familia en riesgo, porque antes que nada, las familias y la vida de nuestros niños y familiares son primero”, expresó.