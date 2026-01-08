Verificación vehicular Edomex 2026: calendario y nuevo costo del trámite

La Verificación Vehicular 2026 en el Estado de México ya cuenta con calendario oficial y nuevos costos ajustados conforme al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El trámite es obligatorio para todos los vehículos automotores y su incumplimiento puede derivar en multas elevadas y sanciones administrativas.

Calendario de verificación Edomex 2026

La verificación se realiza de acuerdo con el color del engomado y el último dígito de la placa, y se divide en dos periodos al año. Para el primer semestre de 2026, el calendario queda de la siguiente forma:

Enero – Febrero: Engomado amarillo (placas 5 y 6)

Engomado amarillo (placas 5 y 6) Febrero – Marzo: Engomado rosa (placas 7 y 8)

Engomado rosa (placas 7 y 8) Marzo – Abril: Engomado rojo (placas 3 y 4)

Engomado rojo (placas 3 y 4) Abril – Mayo: Engomado verde (placas 1 y 2)

Engomado verde (placas 1 y 2) Mayo – Junio: Engomado azul (placas 9 y 0)

Es importante realizar el trámite dentro del periodo asignado para evitar recargos o sanciones.

Nuevo costo de la verificación vehicular en 2026

Para 2026, los costos de la verificación en el Edomex tuvieron un ajuste debido al aumento de la UMA. Los precios aproximados son:

Holograma “00”: alrededor de 1,190 pesos

alrededor de 1,190 pesos Holograma “0”: alrededor de 610 pesos

alrededor de 610 pesos Hologramas “1” y “2”: alrededor de 470 pesos

alrededor de 470 pesos Holograma Exento: gratuito para vehículos eléctricos e híbridos

El monto final puede variar ligeramente dependiendo del centro de verificación y del valor oficial vigente de la UMA.

Multas por no verificar a tiempo

Las autoridades estatales advierten que no cumplir con la verificación puede generar multas superiores a los 2 mil pesos, además de la posible remisión del vehículo al corralón. Entre las sanciones más comunes se encuentran:

Circular sin verificación vigente

Realizar la verificación fuera del periodo correspondiente

Incumplir el programa Hoy No Circula

Recomendaciones

Agenda tu cita con anticipación en el portal oficial del Edomex

Revisa las condiciones mecánicas de tu vehículo antes de acudir

Conserva tu comprobante y holograma vigente

La Verificación Vehicular Edomex 2026 es un trámite indispensable para circular legalmente y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes en la entidad.