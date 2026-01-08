Verificación vehicular Edomex 2026: calendario y nuevo costo del trámite

La Verificación Vehicular 2026 en el Estado de México ya cuenta con calendario oficial y nuevos costos ajustados conforme al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El trámite es obligatorio para todos los vehículos automotores y su incumplimiento puede derivar en multas elevadas y sanciones administrativas.
Calendario de verificación Edomex 2026
La verificación se realiza de acuerdo con el color del engomado y el último dígito de la placa, y se divide en dos periodos al año. Para el primer semestre de 2026, el calendario queda de la siguiente forma:
- Enero – Febrero: Engomado amarillo (placas 5 y 6)
- Febrero – Marzo: Engomado rosa (placas 7 y 8)
- Marzo – Abril: Engomado rojo (placas 3 y 4)
- Abril – Mayo: Engomado verde (placas 1 y 2)
- Mayo – Junio: Engomado azul (placas 9 y 0)
Es importante realizar el trámite dentro del periodo asignado para evitar recargos o sanciones.
Nuevo costo de la verificación vehicular en 2026
Para 2026, los costos de la verificación en el Edomex tuvieron un ajuste debido al aumento de la UMA. Los precios aproximados son:
- Holograma “00”: alrededor de 1,190 pesos
- Holograma “0”: alrededor de 610 pesos
- Hologramas “1” y “2”: alrededor de 470 pesos
- Holograma Exento: gratuito para vehículos eléctricos e híbridos
El monto final puede variar ligeramente dependiendo del centro de verificación y del valor oficial vigente de la UMA.
Multas por no verificar a tiempo
Las autoridades estatales advierten que no cumplir con la verificación puede generar multas superiores a los 2 mil pesos, además de la posible remisión del vehículo al corralón. Entre las sanciones más comunes se encuentran:
- Circular sin verificación vigente
- Realizar la verificación fuera del periodo correspondiente
- Incumplir el programa Hoy No Circula
Recomendaciones
- Agenda tu cita con anticipación en el portal oficial del Edomex
- Revisa las condiciones mecánicas de tu vehículo antes de acudir
- Conserva tu comprobante y holograma vigente
La Verificación Vehicular Edomex 2026 es un trámite indispensable para circular legalmente y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes en la entidad.