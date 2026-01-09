Cae “El Escorpión”, líder del Cártel de Tláhuac que sustituyó al “Ojos”

Detenidos Miembros del "Cártel de Tláhuac" detenidos. (SSC)

La policía capitalina detuvo a Agustín Octavio Soto Rioja, alias “El Escorpión”, líder de una facción del “Cartel de Tláhuac”, tras la captura de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos” y su ejecución en 2017.

“El Escorpión” utiliza un domicilio localizado en Tláhuac para almacenar, embalar y repartir la droga a los narcomenudistas.

De acuerdo con las indagatorias, “El Escorpión” dirige la compra venta y distribución de droga, despojo, robo de vehículo acopio de armas, posesión de animales exóticos, y falsificación de billetes.

También fueron arrestados Alberto Rioja González de 30 años, Alondra Rubí Ortiz Antonio de 21 años de edad, Fernanda López González de 28 años de edad, y Maricela Rioja González de 57 años, también integrantes de este grupo delictivo.

Las acciones policiales se llevaron a cabo derivado de las investigaciones en domicilios identificados como centros de operación, puntos de reunión o bodegas, ubicados en calles de las mencionadas alcaldías, donde posiblemente se resguardaba y comercializaba la aparente droga.

El primer cateo se llevó a cabo en un domicilio localizado en la calle José Espinoza Gorostiza, colonia Yecahuizotl, de la alcaldía Tláhuac, donde los uniformados aseguraron 815 dosis de cocaína, aproximadamente 100 gramos de la misma sustancia, 151 dosis de marihuana, un arma de fuego corta, un cargador y cuatro cartuchos útiles

De manera simultánea, en la alcaldía Iztacalco, fue detenido Juan Daniel Sánchez Vera, de 53 años, señalado como líder de una célula delictiva de “Los Tanzanios” dedicado a la venta y distribución de narcóticos en las inmediaciones de una escuela de nivel superior.

Para esta captura se realizó un cato en un inmueble localizado en la calle Avellana, en la colonia Agrícola Oriental, donde aseguraron 128 dosis de marihuana, un envoltorio con el mismo vegetal a granel con pesaje a determinar, 93 dosis de cocaína, 29 dosis de crystal, un arma de fuego con cinco cartuchos útiles en el cargador, asimismo se detuvo a un hombre de 53 años de edad.