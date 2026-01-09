Instalan en el Zócalo 200 esculturas intervenidas en la exposición “Nopalera en el Corazón”

La muestra reúne 200 esculturas de nopal intervenidas por artistas y colectivos

En la Plaza de la Constitución fue inaugurada la exposición Nopalera en el Corazón, integrada por 200 esculturas de gran formato intervenidas por igual número de artistas, como parte de una muestra de arte público que permanecerá abierta del 9 de enero al 8 de febrero.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada explicó que la muestra es “una expresión artística y también política, de soberanía nacional”, al colocar en el centro del espacio público a uno de los símbolos identitarios del país. Señaló que el nopal representa “una expresión milenaria, histórica y también actual”, vinculada tanto a la fundación de México-Tenochtitlan como a la vida cotidiana de la ciudad.

Dijo que el nopal es “alimento, medicina, cultura y símbolo patrio”, además de ser parte de la economía y del sistema agroecológico del sur de la capital. Recordó que, de acuerdo con la tradición, la señal para fundar la antigua ciudad mexica fue un águila posada sobre un nopal, “y aquí fue, aquí nació México-Tenochtitlan”.

La exposición reúne obras de artistas libres, colectivos y talleres comunitarios, quienes resignificaron el símbolo desde distintas miradas. El Zócalo, “la principal plaza del país, por donde ha pasado la historia de México”, se convierte ahora en un espacio dedicado a la creación artística y a la identidad cultural.

La exposición forma parte de una segunda etapa del proyecto iniciado en 2025, cuando se presentaron 50 piezas en el Monumento a la Revolución y posteriormente en Paseo de la Reforma. En esta ocasión, el número de esculturas aumentó a 200, con la intención de que la muestra pueda itinerar por distintos puntos de la ciudad en los próximos meses.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en la exposición participan artistas con trayectorias diversas y se emplean técnicas que van desde pintura y grabado hasta intervenciones escultóricas, en una muestra de acceso gratuito instalada en la Plaza de la Constitución.