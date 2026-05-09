Romina Contreras salda deuda histórica de Huixquilucan con la CAEM

Romina Contreras salda deuda histórica con la CAEM en Huixquilucan

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, informó que su administración logró saldar una deuda histórica que el municipio mantenía con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), situación que permitirá fortalecer las finanzas locales y mejorar los servicios relacionados con el suministro de agua.

De acuerdo con autoridades municipales, el adeudo se había acumulado durante varias administraciones y representaba una carga importante para las finanzas públicas del municipio.

El gobierno de Huixquilucan señaló que, gracias a estrategias de orden financiero y manejo responsable de los recursos públicos, fue posible cubrir el compromiso pendiente con la CAEM sin afectar programas sociales ni obras públicas prioritarias.

Romina Contreras destacó que el pago de esta deuda forma parte de una política de disciplina financiera que busca mantener estabilidad económica en el municipio y garantizar mejores servicios para la población.

Asimismo, aseguró que el cumplimiento de este compromiso permitirá fortalecer la relación institucional con organismos estatales y continuar trabajando en proyectos hidráulicos y de infraestructura para beneficio de los habitantes.

Las autoridades municipales señalaron que el saneamiento de las finanzas públicas ha permitido a Huixquilucan mantener inversiones en obra pública, seguridad, agua potable y servicios urbanos en distintas comunidades.

Además, indicaron que esta acción ayudará a evitar futuras afectaciones financieras derivadas de recargos o problemas administrativos relacionados con adeudos pendientes.

El gobierno municipal reiteró que continuará implementando medidas de transparencia y eficiencia en el manejo de recursos públicos para mantener finanzas sanas y garantizar atención a las necesidades de la ciudadanía.

También se destacó que Huixquilucan se mantiene entre los municipios mexiquenses con mejores indicadores financieros y de recaudación, lo que ha permitido realizar diversas obras y programas sociales en beneficio de la población.

Finalmente, Romina Contreras afirmó que su administración seguirá impulsando acciones enfocadas en fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar el acceso al agua potable en distintas zonas del municipio, además de mantener una política de responsabilidad financiera.