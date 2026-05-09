Guardia Municipal de Naucalpan detiene a pareja presuntamente relacionada con diversos delitos

Elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan detuvieron a un hombre y una mujer señalados como presuntos responsables de diversos delitos, luego de ser sorprendidos tras el robo de una motocicleta en la zona de avenida 1º de Mayo.

De acuerdo con el gobierno municipal, la detención ocurrió como resultado de los recorridos permanentes de vigilancia y prevención que realizan los elementos de seguridad en distintas colonias del municipio.

Las autoridades informaron que recibieron una alerta sobre dos personas que presuntamente habían sustraído una motocicleta de un estacionamiento ubicado sobre avenida 1º de Mayo, por lo que de inmediato se desplegó un operativo en la zona.

Al notar la presencia policial, los sospechosos abandonaron la unidad e intentaron escapar; sin embargo, los oficiales lograron darles alcance metros adelante y realizar su aseguramiento.

El gobierno municipal señaló que ambas personas eran consideradas objetivos prioritarios para la corporación debido a su posible relación con otros hechos delictivos registrados en Naucalpan.

En el lugar de los hechos, la víctima acreditó la propiedad de la motocicleta robada, por lo que recibió acompañamiento de los elementos de seguridad para presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales.

Posteriormente, los detenidos fueron informados sobre el motivo de su arresto y la lectura de sus derechos, para después ser puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, instancia que definirá su situación jurídica.

Las autoridades municipales destacaron que este tipo de resultados forman parte de los operativos de vigilancia implementados en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal mediante la estrategia denominada “Seguridad con Todo” y la Estrategia Operativa Oriente.

Asimismo, el gobierno local reiteró que continuarán los patrullajes y acciones preventivas en distintas comunidades de Naucalpan con el objetivo de disminuir la incidencia delictiva y fortalecer la seguridad para las familias del municipio.

En semanas recientes, la Guardia Municipal también ha reportado otras detenciones relacionadas con robo, delitos contra la salud y privación ilegal de la libertad, como parte de los operativos implementados en diferentes puntos del municipio.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo y colaborar con las corporaciones de seguridad mediante reportes oportunos que permitan actuar de manera rápida y efectiva ante situaciones de riesgo.