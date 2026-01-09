Rescatan a 15 animales de compañía tras explosión de departamentos en Taxqueña

Rescate Explosión por posible acumulación de gas en un departamento ubicado en la calle Paseo de los Naranjos. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescataron a 15 animales de compañía durante la explosión por acumulación de gas en un departamento ubicado en la calle Paseo de los Naranjos, de la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán.

Una vez que acudieron al apoyo, efectivos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) resguardaron y atendieron a diferentes animalitos.

Tras ser alertados de la emergencia, policías sectoriales, de la Policía Metropolitana, de Policía Auxiliar (PA) y de la Subsecretaría de Control de Tránsito acudieron al lugar de los hechos donde acordonaron el área, llevaron labores de vialidad para agilizar la llegada de servicios de emergencia, asimismo colaboraron con las tareas de desalojo de los habitantes de los edificios aledaños; asimismo, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a los lesionados.

Fue así que los policías ayudaron a siete gatitos, siete perritos entre ellos se encontraban Wafle, Mila, Roko y Chucho, además de una tortuga llamada Gordo, quienes luego de que fueron atendidos médicamente, fueron reunidos con sus familias que agradecieron la preocupación que los policías de la SSC demostraron por el bienestar de sus amigos.

Debido a que los departamentos eran el hogar de varios animalitos de compañía, también acudieron especialistas de Brigada de Vigilancia Animal quienes aplicaron toda su experiencia para resguardar y tranquilizar a las mascotas de las familias que se vieron afectadas por la explosión y que no podían salir de sus hogares.