Nezahualcóyotl refuerza acciones de bacheo para mejorar movilidad y seguridad vial

El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl continúa con el programa permanente de reparación de vialidades conocido como “Bachetón”, con el que se busca mejorar la movilidad urbana, reducir riesgos para automovilistas, peatones y ciclistas, y mantener en buen estado las principales calles y avenidas del municipio. Durante esta semana, cuadrillas de Servicios Públicos realizaron diversas jornadas de bacheo en puntos estratégicos con alto flujo vehicular.

Entre las vialidades intervenidas destacan la Avenida de los Reyes, entre Oriente 7 y Norte 1; la calle Escalerillas, en el tramo que va de avenida Vicente Villada a avenida Sor Juana Inés de la Cruz; la Avenida Chimalhuacán, desde avenida Vicente Villada hasta Sor Juana Inés de la Cruz en ambos sentidos; así como la Avenida Texcoco, en su cruce con calle Pípila. Estas labores forman parte de un plan municipal que se mantiene activo durante todo el año, con el objetivo de garantizar un tránsito más seguro y eficiente para miles de habitantes que circulan diariamente por estas rutas.

De acuerdo con autoridades municipales, el Bachetón es una de las acciones más solicitadas por la ciudadanía, ya que el deterioro del pavimento afecta directamente la vida cotidiana de quienes habitan y transitan por Nezahualcóyotl. Los baches provocan daños a vehículos, retrasos en los traslados y, en algunos casos, accidentes. Por ello, mantener un programa continuo de reparación es fundamental para atender las necesidades de movilidad en una ciudad con tanta actividad comercial y tránsito constante.

Las cuadrillas municipales trabajan de manera coordinada para identificar y atender rápidamente las zonas más afectadas. El proceso incluye la limpieza del área dañada, la colocación de material asfaltado y la compactación adecuada para asegurar que la reparación sea duradera. Además, se realizan supervisiones periódicas para garantizar que los trabajos se ejecuten de manera correcta y cumplan con los estándares necesarios.

El gobierno local destacó que estas acciones no solo tienen un impacto positivo en la conducción vehicular, sino también en la seguridad peatonal y ciclista. Calles en mal estado representan un riesgo para quienes se desplazan a pie o en bicicleta, especialmente en horarios nocturnos. Con el programa de bacheo, se busca que las vialidades sean espacios más seguros y que contribuyan a una mejor convivencia urbana.

Vecinas y vecinos de las zonas intervenidas comentaron que los trabajos han sido bien recibidos, ya que por años diversos tramos de estas avenidas habían presentado hundimientos y daños que complicaban el paso de automóviles y transporte público. Además, reconocieron que la atención constante genera confianza en que el municipio está respondiendo a las necesidades de la comunidad.

Autoridades municipales explicaron que el Bachetón forma parte de un esquema integral de mantenimiento urbano que se complementa con acciones como pinta de guarniciones, reparación de luminarias, retiro de escombro y trabajos de limpieza en vialidades. Este modelo busca mejorar la imagen urbana y elevar la calidad de vida de quienes viven y visitan Nezahualcóyotl.

Durante la semana, las labores de bacheo se realizaron sin interrumpir totalmente la circulación, aunque en algunos puntos fue necesario implementar cierres parciales y desvíos momentáneos para permitir el correcto desempeño de las cuadrillas. Elementos de tránsito apoyaron en el control vehicular para evitar inconvenientes mayores.

El gobierno municipal reiteró que continuará fortaleciendo este programa, pues mantener las calles en buen estado es clave para reducir costos de traslado, mejorar la seguridad vial y favorecer la actividad económica. También invitó a la ciudadanía a reportar cualquier bache o daño visible mediante los canales oficiales de atención, con el fin de dar pronta respuesta y programar nuevas intervenciones.

Finalmente, se recalcó que el Bachetón es una muestra del compromiso de las autoridades con el bienestar urbano y la movilidad cotidiana, recordando que el municipio seguirá trabajando #PorAmorANeza, como parte de una estrategia permanente para garantizar calles funcionales, seguras y dignas para todas y todos.