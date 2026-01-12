Huixquilucan refuerza la cultura ambiental y el reciclaje responsable

En una clara apuesta por la educación ambiental y el manejo responsable de residuos, el gobierno municipal de Huixquilucan, encabezado por la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco, ha intensificado acciones para promover una cultura de reciclaje entre la población y proteger el entorno natural del municipio.

Durante el último año, la administración logró reunir ocho toneladas de desechos electrónicos y plásticos a través de ocho jornadas de acopio, como parte de una estrategia para ofrecer alternativas adecuadas de disposición de residuos que eviten su dispersión en espacios públicos o cuerpos de agua.

De ese total, siete toneladas correspondieron a residuos electrónicos como equipos en desuso, cables, electrodomésticos y aparatos tecnológicos y una tonelada a residuos plásticos, los cuales fueron canalizados hacia procesos especializados de reciclaje para su aprovechamiento.

Las autoridades municipales subrayaron que este trabajo no solo contribuye a mantener limpias las áreas verdes y calles de Huixquilucan, sino que también forma parte de un esquema más amplio de concienciación sobre el cuidado del medio ambiente y la salud pública. Un manejo adecuado de estos residuos evita que materiales tóxicos terminen contaminando el suelo, ríos o barrancas.

Además de las jornadas de acopio, el gobierno local ha impulsado actividades de educación ambiental en colaboración con organizaciones como la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), con iniciativas como el programa “Eco-Cambalache”. En estas jornadas, las y los habitantes intercambian residuos plásticos por productos de la canasta básica, mientras aprenden sobre la identificación, separación y reciclaje de materiales.

Estas actividades incluyen módulos interactivos, stands educativos sobre desarrollo sostenible y talleres dedicados a temas como “Jardines y polinizadores”, “Germinación de semillas” y un museo interactivo móvil que ilustra el proceso del reciclaje y la economía circular, fomentando cambios de hábito desde temprana edad.

La presidenta municipal ha reiterado que la cultura ambiental es una responsabilidad compartida y no solo de las autoridades. Por ello, el municipio también ha firmado convenios de colaboración con empresas y universidades para ampliar el alcance de ferias ambientales, jornadas de reciclaje, reforestación y mantenimiento de áreas verdes, consolidando sinergias para conservar los recursos naturales.

Los esfuerzos han generado respuestas positivas entre la comunidad local, quienes al participar activamente en estas actividades no solo contribuyen al cuidado del entorno, sino que también adquieren mayores conocimientos sobre la gestión responsable de residuos. Las jornadas abiertas a la ciudadanía permiten que los vecinos se conviertan en agentes activos de cambio en sus hogares y barrios.

Con estas acciones, el Gobierno de Huixquilucan reafirma su compromiso con políticas públicas que promueven el cuidado ambiental y la sostenibilidad, reforzando la idea de que la protección del planeta es una tarea que inicia en cada familia y en cada comunidad.